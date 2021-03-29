旅遊從業員到疫苗中心工作　姚思榮料政府會接納建議　業界呻慘

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-29 10:05

新冠肺炎疫情重創旅遊業，據了解政府擬安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，以每日工作13小時，每人最多工作15日計算，月薪近2萬元。 旅行社東主協會會長葉慶寧認為，要業界到疫苗接種中心做兼職「好醜、好慘」，選擇做兼職只是無辦法之中的辦法。

據了解政府擬安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

旅遊界立法會議員姚思榮在港台節目《千禧年代》表示，港府去年向旅遊業推出第四輪支援措施，但政府看似沒有打算再推出新一輪支援，為了業界可以繼續保就業、有工開，業界主動向政府提出，希望可在疫苗接種中心開設短期職位，讓從業員協助中心運作。

姚思榮指業界有處理投訴或糾紛經驗 有能力應付

姚認為，業界在處理客人秩序、投訴或糾紛有經驗，相信有能力應付接種中心運作。他相信政府會接納建議，而業界今日開會商討有關安排，稍後再與政府討論，希望可以盡快推行。

但葉慶寧在同一節目則表示，安排業界到疫苗接種中心做兼職是「好醜、好慘」，認為旅遊業與零售業不同，前線行家不少具8至10年經驗，日後參與兼職只是無辦法之中的辦法。