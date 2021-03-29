新冠疫苗｜旅遊從業員接替公務員到24間接種中心工作　5月1日開工

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-29 21:08

新冠肺炎疫情持續一年多，旅遊業遭受重挫。旅遊業議會名譽顧問胡兆英今日（29日）表示，政府已接納業界建議，業界從業員將由5月1日起，接替公務員參與全港24間接種中心的所有行政支援工作，為期5個月，預料有2,000名從業員可受惠。 他指，旅議會執委今日亦已到接種中心視察，為相關培訓工作做準備；並在這兩天商討細節，預料4月1日早上會開記者會，向從業員交代詳情。

每間中心提供約80個日薪職位

旅遊業界今日（29日）與政府開會，商討由旅遊業從業員參與接種中心工作事宜。胡兆英會後表示，感謝政府接納業界，與公務員事務局討論後，旅遊業從業員將參與全港24間非醫院管理局營運的接種中心的行政支援工作。他指，屆時由23個管理團隊，負責24間中心的管理工作，每隊有兩名主任及四名副主任（合共約138人），同時每間中心將提供約80個日薪職位（合共約1,900個），預計總共預2,000人受惠。

胡兆英（右一）表示，旅遊業從業員將由5月1日起，接替公務員參與全港24間接種中心的所有行政支援工作，為期5個月，預料有2,000名從業員可受惠。

兼職每月最多工作14天 月薪最多1.85萬

薪酬方面，胡表示，全職中心主任的月薪為4萬元，副主任的月薪為3萬元，至於兼職時薪則為100元。他表示，兼職員工每日工作一更13小時，並會確保每月有8-14個工作天，即月薪最多18,500元。他說，申請人需在旅遊、酒店、旅遊巴士等業界從事至少兩年，而主任、副主任另需大學畢業。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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至於招聘工作，他指業界將成立有限公司負責招聘及人事工作，有限公司將營運7個月，政府將出資200萬元，並有委員會監察。

旅議會今日到接種中心視察

此外，胡表示，從業員開始接種中心前，會先接受3.5日培訓，而旅議會執委今日亦已到接種中心視察，為相關培訓工作做準備；旅議會將在這兩天商討細節，預料4月1日早上會開記者會與業界交代詳情。

旅遊業界今日（29日）與政府開會，商討由旅遊業從業員參與接種中心工作事宜。（陳嘉慧攝）

對於只有旅遊業受惠會否對其他行業不公平，立法會旅遊界議員姚思榮表示，政府在下個財政年度會提供3萬個臨時職位，以幫助受最困難的行業，而疫情之下，旅遊業接近冰封，是受影響最嚴重的行業，同時當局亦關注將來復甦後，旅遊業是否可保住從業員，因此才應業界爭取，提供幫助。