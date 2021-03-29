復課｜教育局准全校教職員接種兩劑疫苗後　免檢測全校半日面授

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-29 23:46

全港幼稚園及中小學現時若全體教職員每14日進行病毒檢測、並全部獲陰性證明，學校可安排全體學生回校進行半日面授，而不限於最多三分一。教育局今日（29日）向學校發通告，公布若教職員已完成接種第二劑新冠疫苗，14日後毋須再定期檢測；若全校教職員都接種了第二劑疫苗，可全面半日面授，教職員毋須再定期檢測。

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教育局今日去信學校指，在疫情發展容許的情況下，將逐步增加面授課堂的時間，以作出平衡讓學生有更多機會在校園學習，因此於3月26日宣布所有學校在復活節假期後，可安排不多於全校人數三分二學生回校上課，上課時間仍以半天為限。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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教育局指，根據現行的安排，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會按學校的實際情況，考慮准許全校恢復半天面授課堂。

教育局又指，由於疫苗能有效提供保護，為了鼓勵更多市民盡早接種，政府將陸續將完成疫苗接種，即注射第二劑疫苗後14天，納入各項防疫政策中。因此，若參與額外選擇的學校，有個別教職員已完成兩劑疫苗接種，在接種第二劑的14天後，可獲豁免定期病毒檢測，因此若全校教職員都已接種第二劑，14天後可在全體免再檢測下，全校進行半日面授。