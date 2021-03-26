復課｜復活節假期後　中小學及幼稚園准不多於三分二學生半日面授

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-26 13:39

【復課安排】新冠肺炎疫情近日緩和，教育局今日宣布，全港幼稚園及中小學，在學校復活節假期後可增加面授課堂，可安排不多於全校人數三分二學生回校上課，上課時間維持以半天為限。

教育局今日宣布，全港幼稚園及中小學，在學校復活節假期後，可安排不多於全校人數三分二學生回校上課，上課時間維持以半天為限。（資料圖片）

教育局指，全港幼稚園及中小學、提供非正規課程的私立學校，在學校復活節假期後，可安排不多於全校人數三分二學生回校上課，上課時間仍以半天為限。

至於每天的授課時間，中學方面，學校可安排個別級別的學生，於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂，而學校不可安排同一級別學生進行全日課堂，避免學生出外用膳。

小學方面，學校可安排個別級別的學生，於上午回校上半日面授課堂。幼稚園方面，可安排個別級別的學童，分別於上午或下午回校上半天課堂；至於全日班的幼稚園則可安排個別級別學童，於上午或下午回校，進行不多於半天的面授課堂。教育局將於下星期發信學校通知相關細節安排。

教育局指，期望學校能安排各級別學生輪流回校進行面授課堂，讓所有學生都有機會回校上課。（資料圖片）

全校教職員定期檢測 維持全校恢復半日面授



教育局指，期望學校能安排各級別學生輪流回校進行面授課堂，讓所有學生都有機會回校上課，接受面授課堂的教育，與其他同學一起互動學習，促進社交及身心發展。

另外，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。

隨着政府推出新冠毒病疫苗接種計劃，當局指，鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗，保障個人、學校師生及社區健康，讓大家盡快回復正常的生活。