強制檢測大廈｜上環27幢大廈污水檢測呈陽性　大埔2幼稚園須強檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-30 00:49

本港新冠肺炎有所緩和，食物及衞生局昨晚（29日）公布，新增27幢污水樣本檢測呈陽性的大廈，被納入強制檢測公告，全部均位於上環儒林臺及太平山街一帶；由於昨日新增1名確診患者曾到浸會大學3幢大樓上課，校園內李兆基傳理視藝樓、善衡校園呂明才中心及教學及行政大樓，亦被列作強制檢測大廈。校方宣布，決定取消3月30日至4月1日，即合共3日的所有課程。

大埔基督教宣道會寶湖幼兒學校、大埔新興花園地下明雅中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠肺炎相似，師生及訪客須強制檢測。

食衞局昨晚公布，新增27幢污水樣本檢測呈陽性的大廈，被納入強制檢測公告。根據大廈名單顯示，該批大廈均位於上環半山區，主要位於儒林臺、太平山街、差館上街、荷李活道一帶。

當局指，任何在3月16日至29期間，曾身處該批大廈超過兩小時的人士，須於3月31日或之前接受檢測。倘若受檢人士若在3月27日至29日期間已進行檢測，獲視為已遵守強制檢測公告。

染疫浸大生曾到訪三大樓要強檢

此外，大埔寶湖道3號寶湖花園地下106號舖基督教宣道會寶湖幼兒學校、安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園，均爆發上呼吸道感染個案。當局指由於上呼吸道感染與新冠肺炎的徵狀相似，兩間學校亦被納入強制檢測公告。

同時，確診的浸會大學學生（編號︰11449）曾到訪校內3幢大樓，包括李兆基傳理視藝樓、善衡校園呂明才中心及教學及行政大樓，因而亦被列作強制檢測大廈。

任何在3月16日至29期間，曾身處該兩間幼稚園或浸大三幢大樓超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），亦須於3月31日或之前接受檢測。倘若受檢人士選用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於4月2日或之前交回樣本瓶。若在3月27日至29日期間已進行檢測，獲視為已遵守強制檢測公告。

▼3月29日確診患者居住大廈及行蹤▼

+ 3 + 3 + 3

浸會大學宣布停課3日

政府將於今日（30日）至周四（4月1日）在浸會大學道校園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的浸會大學員工、學生及訪客提供檢測服務。除了流動採樣站外，受檢人士亦可到全港各區任何社區檢測中心接受檢測，費用全免。

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浸會大學昨表示，根據學校現行的規定，所有必須接受強制檢測的學生和教職員工，均不得進入校園，直至獲得陰性結果。為了教職員與學生的健康，決定取消3月30日至4月1日，即合共3日的所有課程。