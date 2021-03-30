港人月入中位數1.84萬元按年升1.5%　地產業月薪跌5.4%

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-30 13:26

政府統計處今日（30日)公布本港僱員月入數字，於2020年5月至6月，本港僱員每月工資中位數為1.84萬元，較2019年同期數字高。當中月入最高的行業為教育及公共行政，中位數達3萬元；而升幅最多的為專業、科學及技術活動行業，較2019年同期高3.1%，而跌幅最多的行業則是地產業，較前一年同期跌5.4%。

地產行業去年5月至6月的月入中位數跌幅最多。（資料圖片）

15至24歲組別收入錄跌幅

政府統計處公布最新數字，於2020年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為$18,400，較2019年5月至6月的$18,200高1.5%。大部分年齡層的月入中位數均有升幅，當中最多的為45歲至54歲的組別，按年升2.2%；惟15歲至24歲組別錄得跌幅，按年跌0.3%，中位數為1.36萬元。

教育及公共行政行業月入最高

各個職業組別當中，月入最高的為教育及公共行政（不包括政府）組別，月入中位數為3萬元，按年升2.7%。月入升幅最多的為專業、科學及技術活動行業，較2019年同期高3.1%，而跌幅最多的為地產活動行業，按年跌5.4%，中位數為2.18萬元。

政府統計處公布最新數字，於2020年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為$18,400。（資料圖片）

而按時薪統計，有1.65萬名僱員時薪為最低工資要求的37.5元，而有約2.2萬人低於38元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，有83.9元，其次是介乎25歲至34歲的僱員，有77.6元，而介乎45歲至54歲的僱員時薪則為75.6元。