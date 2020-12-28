港鐵票價｜運輸業工資指數路11年來首現跌幅　港鐵票價仍料不減？

疫情下多間運輸業公司均受影響，港鐵於7月宣布全體凍薪，跨境客運服務亦完全停駛，新巴城巴亦在本月起要求員工強制放一至兩日無薪假，並削減其餘津貼及工時等。 統計處今日公布2020年第3季運輸業的名義工資指數，截至今年9月，工資指數按年下跌1.7%，為11年來首次錄得跌幅，上一次錄得跌幅已是2009年第三季，下跌1.1%，是次跌幅亦是2004年有紀錄以來最大的一次跌幅。 按政府現時提供的最新數據，如套用在港鐵的可加可減機制，將會計算出減價1.55%的結果，然而近兩年的票價加幅本身決定延至下年度，在互相抵銷後，得出加價0.03%。按機制，只要變幅在±1.5%之間，票價就不會變動。有立法會議員認為，港鐵應撇除之前的累計加幅，直接減價與市民共渡時艱。

「可加可減」機制計出需減價1.55%

根據港鐵「可加可減」票價調整機制，方程式為將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後，再乘以0.5，然後額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。另外，方程式設「封頂」機制，其票價加幅不能高於前一年第四季家庭住戶入息中位數變動幅度。

雖12月的數字尚未公布，惟根據最新的統計處資料顯示，今年11月的綜合消費指數按年下跌0.2%，連同最新運輸業名義工資指數變化，放入可加可減機制的方程式下，現可估計港鐵明年原定需減價1.55%。

0.5*最新11月的綜合消費物價指數變動(-0.2%)+0.5*9月份工資指數變動(-1.7%)-生產力因素(0)-額外扣減(0.6%)=預測今年票價調整幅度(-1.55%)

將被過去兩年延後加幅抵銷

然而，港鐵今年度本可上調2.55%車費，但因觸及「封頂」機制，家庭每月收入中位數按年下跌，故需把加幅延後，2021/22年度先加價1.28%。另外，2019/20年度亦因「封頂」延後加幅，當中有0.3%亦累計下年度，即2021/22年度本身可加價1.58%，故兩者相互抵銷下，最終可加價0.03%。

惟按機制，價格調整幅度介乎±1.5%之間就不會調整，故估計最後港鐵車票會繼續凍價。另外，港鐵今年原本照常提供每程3.3%優惠，但在新冠肺炎疫情影響下，政府提供8億元資助予港鐵，將優惠擴大至八折，原訂2021年1月1日結束，不過11月公布的《施政報告》中，提到將八折優惠延長至3月，即至少在明年3月前，港鐵收費暫時都不會有變動，之後視乎優惠會否再延長。

陳恒鑌：優惠結束後就會加價

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌批評可加可減機制本身有缺陷，港鐵過去多年均錄得龐大盈利，卻依舊加價，機制應加入盈利指數，算及其盈利，再計算價格調整。他表示，在經濟蕭條下，市民更加依賴港鐵，認為港鐵應先減價，與市民共渡時艱。他續指，雖然在政府資助下，港鐵提供八折優惠，但優惠結束後就會加價，故認為港鐵應撇除之前的累計加幅，直接減價惠及市民。