4月1日起合資格人士公院做白內障手術　毋須付人工晶體費

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-30 12:44

醫院管理局表示，由4月1日起符合資格人士在公立醫院接受白內障手術時，將毋須額外支付人工晶體的費用，亦即1,520元，只需繳交日間服務或住院的公眾收費。新安排適用於已預約在4月1日或以後進行人工晶體植入手術的病人，估計每年約有二萬名白內障病人受惠於新安排。

醫院管理局表示，由4月1日起，符合資格人士在公立醫院接受白內障手術時，將無需額外支付人工晶體的費用，亦即1,520元。 （資料圖片）

醫管局今日（30日）宣布，由4月1日起，符合資格人士在公立醫院接受白內障手術時，將無需額外支付人工晶體的費用，發言人稱，「符合資格人士在接受白內障人工晶體植入程序時，只需繳交日間服務或住院的公眾收費。」

新安排適用於已預約在4月1日或以後進行人工晶體植入手術的病人，估計每年約有二萬名白內障病人受惠於新安排。

新安排適用於已預約在4月1日或以後進行人工晶體植入手術的病人。 (資料圖片)

發言人表示，醫管局認為植入人工晶體技術已廣泛使用，亦是公立醫院眼科醫生為病人進行臨床評估後，用作治療白內障的標準療程。醫管局在與政府商討後，決定將基本型號的人工晶體，納入符合資格人士的標準公眾服務範圍內。

目前公立醫院會向白內障病人額外收取1,520元，作為購買人工晶體的收費，有關項目已載列於政府憲報的病人購買的醫療項目中。私家服務病人或非符合資格人士將需繼續按照政府憲報支付人工晶體的費用。