新冠肺炎｜單日增7宗確診　輸入個案佔6宗涉外傭、船員、機組人員

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-30 15:05

新冠肺炎疫情放緩，本港今天（30日）新增7宗確診個案，當中只有1宗屬本地有關連的個案，其餘6宗都是輸入個案，當中包括外傭、船員、機組人員。6宗輸入個案中，3人驗到變種病毒。另外，今天有少於10宗初步確診個案。

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衞生署衞生防護中心公布，截至3月30日零時零分，正調查7宗新增確診個案，至今本港個案累計11 462宗（包括11 461宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中，只有一名44歲女子屬本地個案，她與早前的確診者有關連，在3月17日已入檢疫中心，在檢疫期間確診，沒有病徵。由於她在過去14天沒有逗留在居所，因此住處一欄列為不適用。

輸入個案方面，第11457宗個案（21歲男子）是船員，來自烏克蘭，3月27日坐KL847航班來港，沒有病徵。他的同行者是第11462宗個案（22歲男子），22歲男子亦是船員，同樣由烏克蘭來港，沒有病徵。

本港今天（30日）新增7宗確診個案，當中只有1宗屬本地有關連的個案，其餘6宗都是輸入個案。 （資料圖片）

第11458宗個案（35歲女子）是一名外傭，由印尼來港，3月28日坐GA876航班，沒有病徵。第11459宗個案（39歲男子）是一名機組人員，由土耳其來港，3月28日坐TK070航班抵港，沒有病徵。第11460宗個案（41歲女子）亦是外傭，由菲律賓來港，3月28日坐5J272來港，沒有病徵。至於第11461宗個案（50歲男子）就由巴基斯坦來港，在3月28日坐EK384來港。

6宗輸入個案中，3人（第11460、11461、11462宗個案）驗到變種病毒，分別來自菲律賓、巴基斯坦、烏克蘭，暫時未知其變種病毒是屬於哪個類別。

另外，今天有少於10宗初步確診個案。

過去14天（3月16日至29日）累計新增143宗個案，包括71宗本地個案，其中19宗源頭不明。