新冠肺炎｜曾祈殷：若連續14天零確診　港府可再檢視放寬防疫措施

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-30 11:24

本港疫情漸趨放緩，政府昨日宣布，泳池及泳灘可於本周四起重開，戲院及主題公園等入場人數上限提升至75%。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今早(（30日）在港台節目《千禧年代》表示，目前政府適度改變抗疫措施，可觀察放寬措施後，對疫情有否影響，會否連續14日零確診。他認為，如果達到這個情況，政府可再檢視放寬防控措施。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在港台《千禧年代》表示，目前政府適度改變抗疫措施。（資料圖片）

對於酒吧業若實行以飲管飲酒能否重開，曾祈殷則認為，實際上難以執行，亦質疑能否監督。他建議，應從酒吧從業員疫苗接種率，以及酒吧的抽風系統，考慮控疫措施安排。

曾祈殷又表示，政府在推動市民接種疫苗的力度不足夠，政府應在工作、旅遊、出行方面「著墨多少少」，提高接種疫苗率，達致群體免疫效果，以及減低爆發大型感染群組。

至於政府放寬中風險抵港人士檢疫安排，隔離檢疫日數由21日降至14日，曾祈殷表示，只要做好定點隔離及檢測，未見變種病毒流入社區的風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，社區個案仍未「清零」，政府今次放寬防疫措施，採取較慢步伐，做法比較好。（資料圖片）

何栢良：社區個案仍未「清零」 政府較慢放寬措施合適

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，社區個案仍未「清零」，政府今次放寬防疫措施，採取較慢步伐，做法比較好，以防復活節長假期後疫情反彈。他表示，泳池泳灘重開，應注意更衣室通風系統，建議當局主動評估更衣室的鮮風量。

另外，何栢良表示，目前源頭不明個案相對較少，當局應考慮加強追蹤，調查患者在發病前或檢測前至少兩個星期，曾到的地點或接觸過的人。他指，根據英、美的分析，這種追蹤方法，對於調查感染源頭，或預防超級群組爆發成效較好。