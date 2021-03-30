新冠肺炎．3.30｜增６宗輸入個案　再有帶變種病毒患者與病人同房

撰文： 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 胡家欣 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-31 00:39

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增8宗確診個案，累計確診人數增至11,455人。本地無源頭個案是一名浸大學生，20多名浸大同學需要檢疫；他曾教北角番禺會所華仁小學10名學生踢足球，學生須隔離檢疫，由家長陪同。昨初步確診約5宗，主要是輸入個案，惟仍有本地關連個案，暫未有源頭不明個案。 政府昨日（29日）宣布，4人限聚令等大部份防疫措施會延長14天，即會在復活節長假期維持。不過，政府會放寬戲院入座率，由50%提升至75%，康文署及主題公園都會跟隨。而泳池、泳灘等場所會於周四(4月1日)重開，宗教場所入場人數放寬至可容納的30%。政府亦為疫苗接種提供誘因，目前需要定期檢測的行業，例如教職員、建造業、食肆等，只要接種兩劑疫苗後等多14天，可豁免定期檢測。

美國回港患者驗出帶E484K變種新冠病毒 累3名同房病人須單獨隔離

【23:11】繼醫院管理局於本周日（28日）通報，一名帶變種病毒的輸入個案患者，被錯誤安排與病人共處同一病格後，醫管局今日（30日）再度公布，昨晚接獲通知指，一名由美國回港人士對N501Y變種病毒株測試呈陰性，但對傳染力更強的E484K變種病毒株呈陽性反應。因此為謹慎起見，已於今日安排病人及另外3名病人分別單獨隔離。醫管局指，會與衞生防護中心及專家商討，如何加強基因排序測試的工作流程，以及病人的隔離安排。

科興疫苗｜3.4萬人已打第二劑 53歲男周一接種後左臉及身體麻痺

【22:42】當局公布截至今晚8時的過去24小時，約有5,400名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,900人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有9,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,300人在社區疫苗接種中心接種，約4,400人是在私家醫生和診所接種。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%。

昨日 (29日，星期一）有四宗送院個案，其中三宗已經出院，一宗留院觀察。其中一名63歲婦人在仁愛普通科門診診所接種第二劑科興疫苗後，出現敏感及高血壓，被送往屯門醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。另有一名53歲男子在源禾路體育館社區疫苗接種中心 接種第二劑科興疫苗後，左臉及身體出現麻痺，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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天主教教區公署發指引：周四起恢復彌撒 信友進堂可掃安心出行

【21:38】政府昨日（29日）公布，宗教聚會明日（31日）起可有限度恢復，參與人數上限為場地可容納人數的三成，除領聖體外不准飲食。天主教香港教區主教公署今日（30日）發指引表示，本周四（4月1日）起恢復舉行公開的平日及主日彌撒，信友可以手領聖體。服務人員應確保信友之間保持適當的社交距離，並遵守防疫措施，信友進堂前須以手機掃描「安心出行」二維碼，或留下個人資料。

天美工程早前建議工人打針後五天停工停薪 今改口稱支持接種

【21:14】《香港01》早前獲得上市公司「天任集團」旗下「天美工程」的通告，表明不建議工人接種，並表明在接種任何疫苗後五天內不要進入地盤工作，更要求員工簽署聲明，同意打疫苗後五日內如有意外，不計工傷無補償。該公司今（30日）改口表示，著重員工健康及工業安全，全力支持接種疫苗。

新冠疫苗｜專家委員會評估6宗死亡個案 皆與疫苗無直接關係

【21:04】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會，衞生署晚上公布，截至本周日（28日），衞生署共接獲醫管局呈報13宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡的個案，涉及九男四女，年齡介乎55至80歲，現在資料顯示大部分個案人士死於心血管病。專家委員會已就其中兩宗個案總結該兩名人士的死亡與疫苗接種並沒有因果關係。其他個案的病歷及初步解剖報告顯示這些個案的情況與疫苗接種無直接關係，會在獲得必須的資料後總結這些個案的評估。

衞生署表示，專家委員會今日在會議上評估了上述13宗個案的其中六宗。第一宗涉及一名於三月六日離世的55歲女子（個案於同日公布），全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為該女 子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致，即沒有因果關係；有四宗個案分別涉及四名年齡介乎59至66歲的男子，初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病；加上最後一宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

新冠肺炎｜單日增7宗確診 輸入個案佔6宗涉外傭、船員、機組人員

【14:04】衞生署衞生防護中心公布，截至三月三十日零時零分，中心正調查七宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 462宗（包括11 461宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的6宗為輸入個案，1宗與本地個案有流行病學關連。

【13:01】消息指，今天新增大概7宗確診，由於沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

新冠肺炎｜曾祈殷：若連續14天零確診 港府可再檢視放寬防疫措施

【11:22】本港疫情漸趨放緩，政府昨日宣布，泳池及泳灘可於本周四起重開，戲院及主題公園等入場人數上限提升至75%。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今早（30日）在港台節目《千禧年代》表示，目前政府適度改變抗疫措施，可觀察放寬措施後，對疫情有否影響，會否連續14日零確診。他認為，如果達到這個情況，政府可再檢視放寬防控措施。

復活假期前放寬措施或致反彈？陳肇始：唔算放寬 只係適度調整

【11:02】新冠肺炎疫情轉本港昨日（29日）宣布，維持大部分社交措施距離措施至4月14日；本周四起重新開放公共和私人泳池；戲院及主題公園等入場人數上限亦由50%成升至75%。

被問到在復活節、清明節假期前放寬措施，會否擔心疫情會反彈，食物及衞生局局長陳肇始出席港台節目《千禧年代》表示，有一定擔心，已評估整體情況，形容今次「唔算放寬，只係適度調整」，目前表列處所仍然關閉，如果大規模百分之百回復正常活動，一定有風險。她指，疫情緩和，「有啲情況無本地個案，唔等於完全有信心社區入面無晒個案」，在未達致清零大前題下，疫情第4波的防疫功夫及努力毀於一旦，故需要小心處理。

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強制檢測大廈｜上環27幢大廈污水檢測呈陽性 大埔2幼稚園須強檢

確診大廈食肆｜確診浸大生光顧小西灣翠河餐廳 到綜合大樓打波

【00:01】新冠肺炎疫情放緩，昨日（29日）新增8宗確診，其中1宗屬不明源頭個案，患者是一名22歲浸會大學學生。根據衞生署衞生防護中心晚上更新的列表，該浸大學生家住小西灣富景花園7座，曾光顧小西灣廣場的翠河餐廳。另外，該學生曾於3月23日於小西灣打羽毛球，根據列表，他當日曾往小西灣綜合大樓。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.29｜浸大生染疫本地零確診斷纜 上環27幢樓強制檢測

浸大生無源頭確診 校內3大樓須強檢 曾教華仁小學足球15人檢疫

新冠疫苗｜61歲男子急性心肌梗塞周日死亡 離世前12天曾接種科興

科興疫苗｜62歲翁周六中午中風入院 早上接種第二劑 情況嚴重

01獨家｜建築工人被要求打疫苗後停工停薪五日 資方：為工人着想

接種中心設2千職位予旅遊業等 月薪最高4萬元 中或英須一科合格

新冠疫苗｜旅遊從業員接替公務員到24間接種中心工作 5月1日開工

政府決心推高疫苗接種率 打齊兩針14日後 食肆教職員免定期檢測

食環署巡查揭9食肆未有全體員工兩周一檢 禁晚市堂食14日

4月1日起重開泳池泳灘 戲院、主題樂園表演場所入場人數升至75%

旅遊氣泡｜已與新加坡商重啟 今去信日本、韓國、泰國等多國商討

禁飛令解封 滯英港人4月底可乘指定航班回港 須酒店隔離21日

變種病毒險突破防線 N501Y患者曾與4確診者同一病格 醫管局致歉