中一自行分配學位本周三放榜　教育局籲視像等方式取代家長會

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-30 16:16

教育局指，參加2021年度應屆中學學位分配辦法的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日（31日）接獲有關中學通知。而本年度將於7月6日公布統一派位結果。因應疫情，教育局建議小學在支援家長選校方面應作出彈性安排，例如以視像、電話、電郵等方式代替大型家長會。

若小六學生已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日（31日）接獲有關中學通知。（資料圖片）

教育局指，應屆小六學生若已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日接獲有關中學通知，家長無須回覆學校是否接受有關自行分配學位。

最遲4月12日通知放棄直資學位

如家長亦有為子女申請不參加派位的直接資助計劃中學並已獲通知錄取，他們需決定是否保留該直資中學的學位。若決定保留該學位，則無須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該直資學位，則必須於4月12日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

參加中一派位的學生家長可透過其子女就讀的小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表。（資料圖片）

每名參加中學學位分配辦法的小六學生家長將透過其子女就讀的小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表；至於選校手冊，家長可向小學借閱，或透過教育局網頁、自動電話查詢系統的傳真服務取得手冊載列的學校名單。

因應疫情，教育局建議小學在支援家長選校方面應作出彈性安排，例如以視像、電話、電郵等方式代替大型家長會，為家長提供資訊及支援，以及將升中選校文件郵寄或電郵給跨境學生的家長。

7月6日公布統一派位結果

家長須將填妥的選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月5日或以前送交教育局辦理。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，並透過郵遞方式將選校表格寄回小學。

本年度中學學位分配辦法派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月6日公布。家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，應在選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果。家長可參閱家長須知了解詳情。」