【中一派位】2020年自行分配學位申請表明日派發　3月公布正取生

2020年學年中一自行分配學位申請表格於明日（4日）起派發，應屆小六學生家長，可透過子女就讀的小學，收到兩份申請表。教育局提醒，如欲為子女報名，家長必須填妥申請表，連同所需文件，在明年1月2日至16日的學校辦公時間內直接交回有關中學。 教育局明年實施新通知安排，局方提醒，如學生在自行分配學位階段，獲納入正取學生名單，家長會於明年3月31收到學校通知，家長無須回覆學校是否接受有關的自行分配學位。

2020年學年中一自行分配學位申請表格於明日（4日）起派發。（資料圖片）

家長勿向多於兩所中學交表

教育局表示，自行分配學位的申請不受地區限制，建議家長選校時應先對學校有充分的認識，了解學校的辦學理念、傳統特色、收生準則及其發展和運作等，以衡量學校是否配合子女的能力、性向及興趣，從而作出適當的選擇。

局方指，家長所收到的兩份《中一自行分配學位申請表》，分別印有「選校次序1」和「選校次序2」，前者代表學生的首選學校，後者代表其次選學校。

局方指，在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序；而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。另外，家長切勿向多於兩所中學遞交申請表，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。

發言人提醒家長，有關中學須按規定預先公布收生準則及比重、可供申請的自行分配學位數目及其他所需文件。學校可以安排面試，並會通知申請人有關安排。

而成功申請自行分配學位的學生，不會經統一派位獲分配學位。因此，家長應只向屬意的中學提出申請。教育局會將學生的選校次序和學校的《正取及備取學生名單》作配對。如學生同時獲兩所申請的中學錄取，將會按學生的選校次序分配學位。

局方提醒，如學生在自行分配學位階段，獲納入正取學生名單，家長會於明年3月31收到學校通知。（資料圖片）

明年3月提早通知自行分配取錄通知

教育局明年實施新通知安排，如學生在自行分配學位階段，獲納入正取學生名單，家長會於明年3月31收到學校通知，家長無須回覆學校是否接受有關學位。

發言人補充，如獲參加派位中學通知為正取的學生，亦獲非參加派位直資中學錄取，有關學生的家長須盡快決定是否保留該非參加派位直資中學的學位。如家長決定放棄該直資學位，可於明年4月7日或之前通知有關直資中學及取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。

自行分配學位階段的派位結果，將於明年7月7日與統一派位結果一併公布。家長如對申請自行分配學位有任何疑問，可向子女就讀的小學徵詢意見，或直接向申請中學查詢。