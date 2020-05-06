教育局取消中一派位抽樣安排　中一入學前學科測驗如期7月中舉行

政府昨日公布，全港中小學將分階段復課，中三至中五學生將於本月27日首先復課。教育局今日向學校發通告指，影響中學分班及小學派位組別學額比例的「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），將會如期於今年7月14日舉行，但諮詢業界後，決定取消有關的抽樣安排，即不會用作中一派位的調整，讓學校有較大空間協助學生適應學校生活。

教育局今日向學校發通過指，影響中學分班及小學派位組別學額比例的「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），將會如期於今年7月14日舉行。（資料圖片）

抽樣安排取消 成績不計中一派位 只供校內參考

每年七月升中放榜後，中學會為中一新生舉行Pre-S1學科測驗，以了解新生中、英及數學三科的學術能力。而教育局每兩年會抽取Pre-S1測驗成績，並以最近兩年抽樣所得的平均成績，作為中一派位的調整工具，即決定小學三個派位組別學生學額的比率。

教育局回覆查詢指，Pre-S1測驗將如期於今年7月14日舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，經諮詢業界後，決定取消今年的抽樣安排，以令學校有較大空間處理復課後的各樣事宜，亦有助學生適應回校復課。

教育局今日同時向小學派發通告指，今屆中一的Pre-S1成績，不會用作調整參加中一派位學生的校內成績，局方將以2016及2018年測驗抽樣所得的平均成績，作為2021及2022年度的中一派位的調整工具。而下一次測驗抽樣年度為2022年。

局方指，雖然取消本年度的抽樣安排，但各中學可自由選擇是否進行該測驗，即本屆升讀中一的學生在有關測驗的成績只會供學校作校內參考，以訂定適切的校本學習支援計劃。

香港資助小學校長會名譽會長張勇邦校長指，歡迎教育局取消Pre-S1抽樣安排。（資料圖片）

小學校校長：歡迎取消抽樣

香港資助小學校長會名譽會長張勇邦校長指，一般Pre-S1是六年級完結課程才考，以評估學生實際能力，惟本學年停課及電子學習影響，學生學習情況及表現波動，歡迎教育局取消抽樣安排。

中學校長會副主席連鎮邦形容，今年Pre-S1安排是「特事特辦」，對中學而言是合適，因為學校需要藉統一的學科測驗，了解新生的學習能力差異，幫助日後教學分組及「拔尖補底」；而有關數據亦會比對學生六年後文憑試成績，以檢討學校的教學成效，相信不少學校都會如常舉行。