泳池周五解禁　續封嬉水池、兒童池　戲院等場所入場率放寬至75%

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-31 11:32

政府今(31日)凌晨公布最新社交距離措施，將由四月一日起生效，為期14天，直至四月十四日為止。泳池在符合相關規定及限制下可予開放開放，但嬉水池、兒童池、幼童池及按摩池須繼續關閉。戲院、主題公園、表演場所等放寛入場人數至75%。餐飲業務在指明期間繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制。

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食物及衞生局發言人表示，過去一星期本地確診個案數字已回落至平均每日低於五宗，繼續遏制疫情需要維持大部分社交距離措施，考慮到復活節假期臨近，當局會針對一些較低風險活動適度調節相關限制。

泳池在符合相關規定及限制下可予開放，任何人身處泳池內須一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、在更衣室及泳池之間或在兩個泳池之間行走時、在與其他人保持足夠距離或有效分隔的情況下熱身等則不在此限；而教練在指導學員期間須一直佩戴口罩；泳池內人數不得超過可容納人數的三成；除進行隊際運動外，連教練在內，每一訓練小組或課堂不得超過四人，每個四人訓練小組或課堂之間的距離至少為1.5米；對設施進行定期環境清潔和消毒，每日最少一次；嬉水池、兒童池、幼童池及按摩池須繼續關閉；及其他規定及限制，如須安排涉及處所運作的員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測等。

戲院、主題公園、表演場所入場人數限制亦將於四月一日起放寬，由容納量一半提升至75%。而公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席供佔用座位不得超過觀眾席座位數目的75%。

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