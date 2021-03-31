新冠肺炎｜攜回鄉證登記打科興　留京港商Alan：有得免費打應感恩

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-31 08:01

自2020年初，新冠肺炎疫情的陰霾就籠罩全球，除了帶走無數生命，更影響人們的日常生活。時至今日，中國各地都恢復了正常的社交生活，各省市都展開全民接種新冠疫苗。國家衛健委公布，截至上周六（27日），中國累計新冠疫苗接種劑次已超過1億。

事實上，不少香港人在新冠疫情期間留守內地，大多都是因工作原因而未能返港。到底他們是否已經習慣在內地疫情下生活？對接種新冠疫苗有何看法？對於香港的防疫措施又有何評價？

曹肇棆（Alan Tso）長期留守在內地工作，至今已有13年。2014年底，他在北京開業創辦CBD迷你倉，其後再發展成「智能迷你倉」。他透露，自己此前都會不定期返回香港，但爆發新冠肺炎疫情後，他自去年4月起便一直在內地生活工作。

曹肇棆（Alan Tso）在北京開業創辦CBD智能迷你倉。（受訪者提供）

核酸檢測超方便？

事實上，在內地接受核酸檢測非常方便。曹肇棆表示，民眾只需要透過支付寶、國務院小程序等App，就可以搜索到附近提供核酸檢測的機構，並在網上預約接受核酸檢測，核酸檢測結果會在24小時內出爐。

有趣的是，內地除了有一般的核酸檢測機構，更有私營診所提供特別的檢測服務。他透露，民眾只要駕車到指定地點即可完成檢測，「你只要揸車過去，唔洗落車，診所就會直接畀嘢（檢測工具）你做檢測」，情況就猶如外國麥當勞的「McDrives」，駕駛者不用下車也可以購買外賣。

接種新冠疫苗後「周身唔自在」

當香港市民仍為接種新冠疫苗的事情煩惱之際，曹肇棆於上月底時已接種科興疫苗。他表示，農曆新年後接到小區物業公司的通知，表示居委會可安排接種新冠疫苗，詢問他是否有興趣接種，隨後再將其意願向居委會反映，並為他預約到一間私營診所接種疫苗。

曹肇棆稱，今年2月底時接種第一針科興疫苗，整個接種流程非常順暢，只需攜帶回鄉證到診所登記，由排隊等候到打針只需約10分鐘，打針後需在觀察區休息30分鐘。他透露，接種後頭10分鐘確實有少許不適，有「周身唔自在」的感覺，但10分鐘後不適感消失。

直至3月20日，曹肇棆接種第二針科興疫苗。與第一針不同的是，他接種30分鐘後沒有任何不適，但全日都感到非常疲倦，「有作病嘅感覺」。不過，他認為身體有上述反應實屬正常，「打疫苗就梗係有唔舒服架啦」。值得一提的是，診所會開設一個微信群組，若接種者在離開診所後有任何不適，或有任何疑問，都可以在微信群組上詢問護士，令診所可及時跟進接種者的情況。

與香港不同的是，民眾在內地接種新冠疫苗時，並不能自行選擇接種科興、國藥或其他品牌的疫苗，而是視乎接種點引入了哪一款疫苗。曹肇棆認為，不能自選疫苗是非常正常，「有得免費畀你打（疫苗）仲想點？應該要感恩」。不過，他坦言部分朋友仍然對打新冠疫苗一事持觀望態度。

提到香港不斷有人因接種新冠疫苗後不適、入院甚至死亡等事件，不少人因而卻步不打疫苗。曹肇棆則稱，做任何事都有事故率，即使食感冒藥都有事故率，認為香港有時候「小題大做」。