可口可樂推膠樽回收機　交樽可換水樽、回收袋　下月起巡迴8區

膠樽雖然使用方便，但回收不當卻會造成環境污染。環保團體「世界綠色組織」發起膠樽回收計劃，下月將於8個地區，包括沙田、油尖旺、葵青等舉辦回收活動，環團獲可口可樂基金會支持，增設回收獎賞機。市民只需在回收機，投入用完的飲品膠樽及個人護理用品樽，即可獲得環保水樽、筆記本及分類回收袋等禮品。 環團指，計劃中回收到的膠樽，會運到即將落成的「塑新生」塑膠回收設施處理。由於該回收廠設備可省卻更多人手工序，市民回收膠樽時，毋須再撕掉包裝紙、除去樽蓋等。

「齊回收·樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃由「可口可樂基金會」支持，環保團體「世界綠色組織」主辦，已踏入第二屆。（黃金棋攝）

「齊回收·樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃由環保團體「世界綠色組織」主辦，已踏入第二屆。該計劃早前舉行網上投票，讓市民投出希望舉辦膠樽回收活動的地區，結果8個得票率最高地區為葵青、觀塘、北區、西貢、沙田、荃灣、屯門及油尖旺。世界綠色組織由今年11月起，將在未來數個月於以上地區的商場等場地，舉行近百場回收活動。

世界綠色組織行政總裁余遠聘指，上屆回收計劃的回收地點分散，是試驗計劃的性質。而今屆計劃中的回收活動，主要集中在8個由市民投票選出的地區，並會至少每周於有關地區舉辦一次回收活動。被問到今屆計劃的回收目標，余回應指，由於受疫情影響，難以評估。

回收活動中新增「可口可樂膠樽回收獎賞機」，市民投入膠樽即可隨機獲得各種不同的精品。（黃金棋攝）

回收機收樽 市民交樽可換禮品

今次回收活動中，會新增由可口可樂的膠樽回收獎賞機，市民投入飲品膠樽及個人護理用品樽後，可隨機獲得各式不同的可口可樂精品，包括環保水樽、筆記本、以及家居分類回收袋等。市民只需投入一個膠樽便可獲得禮品。

今次回收活動收集的膠樽，將運到位於屯門環保園的塑膠回收設施「塑新生」處理，該回收廠由碧瑤廢物處理及回收公司、太古可口可樂公司等合資聯營。「塑新生」為香港首個可達準食品級的塑膠回收設施，回收廠設備可省卻更多人手工序，以後市民回收膠樽時，毋須再撕掉包裝紙、除去樽蓋等，回收可更簡便。