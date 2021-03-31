毛孟靜住所涉僭建　梁振英創立基金指屋宇署未處理　求法庭覆核

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-31 14:57

由前特首梁振英創立的「803基金」，指屋宇署至未有處理前立法會議員毛孟靜住所僭建，提出司法覆核。高等法院今日（31日）處理覆核許可申請，基金認為單位業主是知名的記者，其妻毛孟靜更是前立法會議員，僭建問題會更受關注，署方現時做法或會影響到部門的公信力；屋宇則指，署方只會按政策辦事，當年收到傳媒就僭建查詢後已作勘察，不即時處理不代表永遠不會處理。法官聽罷雙方陳詞後，押後頒下裁決。

「803基金」為是次司法覆核的申請人，答辯人則是屋宇署署長，而涉事單位業主、毛孟靜丈夫被列為與訟相關利害人士，但他今日未有委派律師出席聆訊。

指毛及其夫是具影響力人士

申請方指，本港僭建問題聲名狼藉，而本案涉及屋宇署的執法問題，牽涉公眾利益，而本案僭建單位的業主為知名的記者，其妻毛孟靜更是前立法會議員，他們屬於有社會及政治影響力人士，因此其僭建問題會更受關注。

認為具覆核資格

申請方續指，由於兩人均是會受到公眾關注的人物，署方現時做法或會影響到部門的公信力。另外，申請人是一個推廣法治及公民意識活動的機構，而成員包括前特首梁振英，梁更是一名測量師，因此認為申請人有資格提覆核。

署方指申請人與案無直接關係

屋宇署一方則指，申請人在事件中沒有直接受到影響，而本案亦不會如《禁蒙面法》那樣影響大部份公眾，事件亦有其他人比申請人更有資格更覆核，例如同一大廈的住客。

僭建部份不屬即時處理類別

屋宇署又指，即使單位業主及其妻分別是知名的記者及前立法會議員，對署方來說也並不重要，署方只會按政策辦事，而當年收到傳媒就僭建查詢後，已到單位勘察。署方認為僭建範圍被遮蓋，不屬外露結構，在條例底下可獲豁免。

屋宇署又指，署方並非永遠不作執法行動，而是根據政策，僭建不屬要即時處理的類別。

案件編號：HCAL 2215/2020