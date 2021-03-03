路透：梁振英不排除復出做特首　「我是數百萬合資格參選者之一」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-03 19:32

前特首、全國政協副主席梁振英今（3日）接受路透社訪問，被問到會否不排除再次參選特首時，梁振英稱，「我會盡一切努力為香港服務，為國家服務。」

梁振英在2012年特首選舉中，以689票當選特首，任內發生反國教事件、雨傘運動、旺角騷亂等事件。直至2016年12月9日，梁振英宣布因家庭原因，放棄爭取連任，任期至2017年6月30日完結。其後他獲選為全國政協副主席，不時就社會議題在網絡上發表意見。

去年11月，梁振英接受港台節目《視點31》訪問時，被問到會否再參選特首，他直指：「目前無。」

曾指目前無意選特首 事隔4個月改說法

直至今年1月，梁振英接受《香港01》訪問時，提出行政長官可透過協商產生。他強調《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，「若明天宣布特首改由協商產生，英國人不能說我們違反《中英聯合聲明》，亦不需修改《基本法》及人大釋法」。

事隔4個月，梁振英接受《路透社》訪問時，被問到是否不排除再選特首，他稱「我會盡一切努力為香港服務，為國家服務。」

梁振英表示，過去3年自己並非游手好閒，又指香港行政長官有兩項要求，一是40歲或以上的中國公民，二是在香港生活超過20年，「所以，我是香港數百萬有資格參選的人之一。」