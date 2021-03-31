居西環均益大廈25歲物管文員無源頭確診　曾巡九龍城多幢樓須強檢

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-31 17:16

本港新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增6宗確診個案，累計11,468人染疫。新增個案中1人為不明源頭個案，在砵蘭街任職物管文員，本周一（29日）發病，患者曾巡視過九龍城的衙前圍道88號、96號、九龍城曲街33號、西貢街2L號需要強制檢測，其居住的西環均益大廈曾經出現患者及封區，將會再被列入強檢大廈名單。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增6宗確診個案中，1宗為不明源頭個案，是一名家住西環均益大廈25歲男子，他在砵蘭街46-52號任職物管文職人員，本周一（29日）流鼻流水，當日最後一日上班，有10多名同事要檢疫。

所住西環均益大廈曾封區需再強檢

張續指，患者負責巡視其公司管理的樓宇，曾去過衙前圍道88號、96號、九龍城曲街33號、西貢街2L號，上述大廈要強制檢測。患者在本月17日封區期間檢測結果呈陰性，由於擔心西環均益大廈可能有潛伏人士或環境因素，加上屬同座向，大廈要再次接受強檢。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

多於10宗初步確診

另外本港初步確診多於10宗，大部分是輸入個案，有兩宗為不明源頭。

其中一名23歲天花裝修工人，公司位於旺角廣東道1131-1133號，他家住油塘道油麗邨，主要與幾位同事一同裝修，曾去過觀塘宏利金融中心、新都城2期、太古坊，相關工人都要強制檢疫。

另一名56歲女子在灣仔捷利中心2樓金御海鮮酒家做樓面，幫手開茶，本周一感不適，今日最後上班，通常一周上班2至3日，她家住北角五洲大廈，正跟進有否其他密切接觸者，她上次在本月15日檢測呈陰性，昨日檢測結果初步陽性。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼