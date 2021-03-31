35公眾泳池、15泳灘周五重開　泳池最多30%人入場　淋浴須隔1.5米

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-31 12:45

本港新冠肺炎疫情放緩，康樂和文化場地將陸續重新開放，包括戶外兒童遊樂設施將於明日（1日）重開。35個公眾游泳池將由本周五（2日）起重開，會有特別措施，包括入場人數不超過可容納人數的30%，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米，熱身運動亦須與人相距至少1.5米等，另外轄下15個刊憲泳灘同日起重新提供救生員服務。

康文署公布，重開的康樂設施，包括明日（1日）重開戶外兒童遊樂設施，康文署發言人提醒市民，在使用設施前後為小朋友清潔雙手，如小朋友有發燒或出現呼吸道感染徵狀，不應進入兒童遊樂設施範圍。

另外，本周五（2日）起重開35個公眾游泳池，開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。特別措施包括入場人數不超過可容納人數的30%，只開放部分泳池設施，向等入場人士派發輪候籌號，入場前須量度體溫，觀眾席入座人數將不超過原定可容納人數的75%，同一行座位不可有連續超過4張座椅被佔用。

非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放。市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下熱身運動時，則不在此限。

在隊際比賽或對賽訓練，每個泳池中的運動員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則；連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過4人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；如課堂超過4人，須分成不多於4人的分組。教練在指導學員期間須一直佩戴口罩。

泳灘燒烤場繼續關閉

15個刊憲泳灘亦會在本周五（2日）重新提供救生員服務，時間為每日上午9時至下午6時。在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。不得在泳灘有多於4人群組聚集，在泳灘須一直佩戴口罩。泳灘內燒烤場會繼續關閉。

康文署提醒，其餘泳灘的救生服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以避免發生意外。室內兒童遊戲室、貝澳營地和燒烤場將繼續關閉，直至另外通知。

▼4月2日重開泳池及泳灘全名單▼

「執雞」安排繼續暫停處理

另外，學校或團體預訂露天劇場、康體場地作非指定用途活動、免費康體場地銷售活動、交通安全城的團體申請，以及免費陸上康體設施的後補免費用場（即「執雞」）安排會繼續暫停處理，直至另行通告。

表演場館放寬入座率至75%

文化設施方面，各表演場館轄下設施將於明日（1日）放寬入座或使用人數，由原定可容納人數的50%放寬至75%，相連的座位不得超過4個。現時適用於表演場地的防疫抗疫措施將繼續維持，每個設施可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。

所有博物館，除香港海防博物館外，周五（2日）起將重新開放部分展覽設施及公眾節目，並限制參觀人數。香港科學館及香港太空館將實施分段入場。部分互動式展品將繼續暫停。香港電影資料館的資源中心和售票處亦將重開，展覽廳和電影院將繼續關閉以進行維修工程。

公共圖書館實施特別開放時間

公共圖書館方面，由周六（3日）起，所有32間小型圖書館將重開並實施特別開放時間。香港中央圖書館及6間主要圖書館於下周三（7日）恢復正常開放時間，將限制館內人數，成人、青少年及兒童圖書館和學生自修室開放。部分電腦設施將重開並接受電話預約；報刊閱覽室亦將重開但減少座位數目；有關參考圖書館亦將重開，提供參考諮詢服務。館內其餘設施包括兒童互聯網數碼站繼續暫停開放。

中西吹管器樂訓練班維持網課

音樂事務處各器樂訓練班、音樂通識班及部分外展音樂課程，將由下周四（8日）起開始恢復面授課堂。課堂參與人數連同導師將限制為4人一組，或法例指定不能超過的人數以下分隔。惟基於衞生考慮，中西吹管器樂訓練班將維持網上授課至另行通知。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

所有進入表演場地、博物館、公共圖書館及音樂中心設施的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入公共圖書館和博物館。各場地將加強清潔消毒措施，包括於每節時段之間進行清潔。