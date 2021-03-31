復必泰｜消息：新一批最快明天德國運港　聶德權料下周初恢復接種

撰文： 孔繁栩 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-31 16:53

本港新冠肺炎疫苗接種計劃現正展開，由復星/德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」早前因部份批次包裝瑕疵要緊急暫停接種。消息指，本港最快下周初恢復接種「復必泰」。另外，據了解，新一批復必泰疫苗會運送到香港，預計德國時間明天從當地出發，如一切順利星期五（2日）抵港。 公務員事務局局長聶德權證實，當局會跟代理商復星跟進新一批疫苗運送安排，一切順利的話，下周初有望恢復接種0復必泰疫苗。復星國際董事長郭廣昌接受外電訪問時亦透露，周末前或下周初恢復接種「復必泰」。

消息透露，新一批復必泰疫苗明天由德國來港，料周五（2日）抵達本港。據悉，本港下周初可恢復復必泰疫苗接種。公務員事務局局長聶德權在其Facebook專頁透露，得悉市民希望盡快恢復接種復必泰疫苗，政府已與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批疫苗的付運安排，如一切順利，下周初有望恢復打針。

據彭博社報道，復星國際董事長郭廣昌表示，香港有可能在周末前或下周初恢復接種BioNTech的復必泰疫苗。郭廣昌表示，由於包裝上有點瑕疵問題，出於謹慎暫停接種疫苗，但對疫苗業務的發展充滿信心。

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港府本月24日接獲復星/ BioNTech通知，「復必泰疫苗」包裝出現瑕疵，港府緊急叫停復必泰接種計劃，供應商亦已收回所有有瑕疵的疫苗。根據供應商早前呈交港府的初步調查顯示，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成包裝瑕疵的顯著系統性因素，但不排除由長途運輸過程中環境因素所引致，綜合數據認為並非與冷鏈及物流管理有關。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼