旺角騷亂｜患癌男認暴動罪　曾飲酒兼受現場氣氛影響　案押後判刑

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-31 18:23

2016年年初二旺角騷亂，有示威者在豉油街和花園街交界馬路聚集，堵路縱火，以及投擲雜物。一名男子於事隔4年後被指參與暴動。案件今（31日）於西九龍裁判法院聆訊，被告承認控罪，辯方求情表示，被告於案發一年多後患上淋巴癌，曾接受骨髓移植手術，關注懲教署能否安排藥物和覆診，望法官判以緩刑或減刑。案件押後至4月8日判刑，被告須還柙。

被告陳俊樂（29歲，無業），被控一項暴動罪，指他於2016年2月9日在旺角豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。

逾20示威者向少於10名警擲磚

案情指，當天清晨6時許有超過20名蒙面示威者堵路，向至少10名警員投擲磚頭和垃圾桶等硬物，路上有雜物焚燒，有示威者將紙皮加於的士旁火種。其後對峙升級，示威者進擊警方防線，警方噴射催淚水，警員寡不敵眾，一度退後。被告為其中一名蒙面示威者。被告在同年12月被捕，他稱當日自己一人，受現場氣氛感染，只是投擲過兩次磚頭。控方指，被告其中一次投磚擊中警員盾牌。

被告曾喝酒並受現場氣氛影響

辯方求情指，被告坦白認罪，被捕後配合警方，他犯案是受現場氣氛影響，並喝了些酒，被媒體報道誤導下對政府不滿。有人給予被告口罩，他糊裏糊塗就加入活動，是受人慫恿。被告事後感後悔，明白應以和平方式表達不滿，亦決心改過。案發時被告為24歲，雖然只有中五學歷，但他一直有工作，當時任職服裝店經理。

被告事發後患癌曾接受骨髓移植

被告在2017年證實患上淋巴癌，要進行化療，他於2018年接受骨髓移植手術，其後出現排斥反應，醫生報告指他須服藥，否則會有生命危險。辯方提到他現時每月花近約1萬元購買藥物，因健康理由未能工作，領取傷殘津貼。辯方關注若判處監禁，懲教署能否安排藥物和覆診，望法官判以緩刑或減刑。

官稱判刑須考慮整體嚴重性

控方庭上播放新聞片段，區域法院暫委法官王詩麗認為示威嚴重程度並不小，片中可見警方退後，示威者叫囂和衝擊警方防線，現場有火種，亦有人受傷流血。王官指判刑時需視乎案件整體嚴重性，而非聚焦個人投擲過多少次磚頭，阻嚇性監禁刑罰是無可避免。

被告接受治療後警方才作檢控

辯方望王官量刑時考慮到案件延誤，王官一度問及相關案例，辯方同意案件並非過分延誤，延誤亦不是控方或警方所致，辯方稱感謝警方因被告病情，讓他治療後才作出檢控。王官提到量刑時將考慮同一事件的相關案例，即譚百熙早前被控暴動罪成，判囚3年。她相信懲教署就藥物和覆診有相應安排。

案件編號：DCCC 680/2020