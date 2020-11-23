旺角騷亂｜3男暴動縱火等囚27至36月　官斥手法邏輯與獨裁者無異

2016年大年初二旺角衝突中，3名男子因涉嫌參與暴動、縱火及刑事毀壞等被警方起訴，其中兩人認罪，一人經審訊後裁定罪成。三人今（23日）被押回區院判刑，法官練錦鴻指三名被告雖然口中指支持民主，但其手法、邏輯與獨裁者沒有分別，又指被告破壞社會互信和安寧，需要判處具阻嚇性的刑罰以向滋事者當頭棒喝，最終判處首次兩名被告各36個月監禁，第三被告27個月監禁。

3名被告：譚百熙（21歲，酒保），陳舜堯（30歲，游泳教練）及王國斌（22歲，學生），譚承認1項暴動罪及1項刑事毀壞罪，指他於2016年2月9日，在旺角豉油街參與暴動，在山東街76號門外連同他人損毀政府的一塊標誌桿；陳否認1項縱火罪，指他在同日焚毀中國香港體操總會的一塊橫額，陳經審訊後被定罪成：王則承認2項刑事毀壞罪，指他在同日同地損毀屬於香港政府的行人路和標誌桿。

年輕非任意妄為的藉口

練官判刑時直言三名被告的行為涉及以暴力威逼他人，指被告們口中指支持民主，但其手法、邏輯與一般獨裁者沒有分別。練官又指，雖然案發時被告年紀尚輕，但年輕並非任意妄為的藉口，又指即使被告目的高尚，但他們破壞的不是價值不高的死物，而是整個社會的互信和安寧。練官又特別指出次被告的行為惡劣，指他犯案時雖然年紀尚輕，但行為與成年罪犯相約，直言雖然不會稱各名被告為暴徒，但認為其行為亦接近暴動。

法庭需對滋事者當頭棒喝

練官最終指，被告干犯涉及暴力的罪行，需要負上責任，法庭需要判處具阻嚇性的刑罰以向滋事者當頭棒喝，以阻止同類事件再次發生，因而判處首次兩名被告各36個月監禁，第三被告27個月監禁。

案件編號：DCCC 200/2019