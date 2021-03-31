大學生破曉行動藏玻璃鎚　官指個人因素不能過份強調　判囚3個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-31 19:24

網民前年11月12日發起三罷「破曉行動」，多區有人堵路示威。一名大學生在荃灣沙咀道茶飲店「Comebuy」外被警截查時搜出一把鎚子，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件今（31日）在西九龍裁判法院被裁定罪成。被告稱希望能完成學業，惟裁判官指此等因素不能過分強調，強調判刑要具阻嚇性，最後判被告入獄3個月，但准以1萬元保釋等候上訴。

被告雷震霆（25歲，大學生），控罪指他於2019年11月12日在荃灣沙咀道「Comebuy」店外管有一把玻璃鎚。他被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

鎚子尖端可擊破硬物

警員早前供稱，案發當晚荃灣沙咀道和眾安街交界有約60名黑衣人集結堵路，裁判官劉淑嫻裁定被告身處人群中。劉官指，在被告背囊搜出的鎚子有尖端，可用作擊破硬物，他沒有合理辯解而管有鎚子，故裁定他管有物品意圖損壞財產罪名成立。

辯方曾質疑負責拘捕和搜身的兩名警員供詞不一，一人指被告被制服後，背包已卸下放在地上，另一人則指被告右肩一直揹着背包。劉官信納兩名警員證人供詞，錄影片段與其中一名警員口供吻合，她認為合乎邏輯，不存在矛盾。

現讀大學最後一年

辯方求情時指，被告現讀大學最後一年，希望可完成學位，他亦是大學泳隊成員。他明白案件嚴重，已感到後悔。辯方呈上求情信，被告的爸爸提及會加強管教兒子，不讓他再行差踏錯，媽媽則稱被告認真讀書，平時沒有不良嗜好。

考慮被告並未有使用鎚子

劉官認為涉案鎚子可作刑毀，而被告望可完成學業等求情理由是個人因素，不能過分強調，判刑要具阻嚇性。她以監禁4個月作量刑起點，考慮到鎚子不屬嚴重類別，被告亦沒有使用，扣減1個月刑期，判監3個月。辯方提出保釋申請，指被告即將要考試，等候上訴。劉官批准被告以1萬元保釋外出，期間被告不得離港，須守宵禁令等。

案件編號：WKCC1805/2020