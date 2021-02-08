男子示威堵路現場被捕　涉身上藏鐳射筆　辯方堅稱路過被當示威者

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-08 14:54

2019年10月13日有網民號召「18區開花」示威，期間在牛頭角站一帶有示威者堵路；防暴警到場驅散時在現場拘捕一男子，並在其身上搜出一支鐳射筆。男子事後被控管有攻擊性武器罪，案件今（8日）在觀塘法院開審，控方傳召當日到場執勤的警員作供，指被告當日在現場與其他示威者聚集，被警員追至牛頭角道遊樂場被捕；惟辯方質疑控方的說法，指當日現場根本沒有人使用鐳射筆，被告只是路過現場，但就被追捕的警員誤以為是示威者。

被告雷启添（33歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他在於2019年10月13日在牛頭角道遊樂場附近管有一個能發出鐳射光束的裝置。

控方首先傳召當日負責驅散行動的指揮官，警署警長林華明上庭作供。林稱，當日約下午3時15分他收到電台通知，指有滋事分子在裕民坊附近聚集，他遂與隊員乘警車到場支援，惟到場後發現現場的示威者已經散去，他便命令其小隊轉往牛頭角附近繼續驅散示威者。

當林和其小隊到達牛頭角地鐵站時，發現現場有為數約100至200名深色衣裝的示威者，其中部分人有頭盔、手套、面具等工具，正在架設路障。林稱，當示威者目睹有警車出現後立即四散，林遂帶領隊員分頭追截，期間警員共拘捕5男2女共7名疑犯。

辯方盤問林時，質疑案發現場既沒有人使用鐳射筆射向警方，亦沒有攻擊警員的事件發生；林同意。辯方亦引用現場一段閉路電視片段，指被告於案發當時只是途徑現場，而當時現場環境亦屬平靜，惟林稱片段中的影像太小，未能肯定片中人是被告。

控方其後傳召拘捕被告的警員陳浩駒（音譯）作供，指他當日跟隨大隊行動處理牛頭角一帶聚集的示威者。陳稱在車上目睹帶黑框眼鏡，穿黑色衣裝的被告與另外約20人集結；被告回頭時見到在車上的陳，並與其他示威者立即四散逃走。陳立即下車追捕，跟隨被告進入牛頭角道兒童遊樂場，在場內一條死胡同裡截停被告。

陳稱他隨即替被告搜身，但沒有發現；陳並詢問被告為何在此出現，被告沒有回應，陳以非法集結的罪名拘捕被告，將他帶上警車，並在車上在此搜查被告，在被告的斜揹袋搜出涉案的鐳射筆。惟辯方質疑陳證供與他的口供不附，指他在口供裡並沒有描述被告逃跑，只是稱被告「走向遊樂場方向」；辯方又指被告在地政總署擔任丈量員，追問陳在搜身時有沒有見到被告的職員證；陳承認當日確有搜出被告的職員卡。

案件編號：KTCC 2045/2020