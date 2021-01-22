中大女生擲竹枝落路軌囚8月　求減刑反被斥極其自私　維持原判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-22 18:55

中大女生在前年11月「三罷」行動中，夥同他人在大埔向東鐵路軌投擲竹枝及拒捕。她認罪後被判囚8個月。她認為刑期過高提出上訴，高等法院法官李運騰今(22日)頒下判辭駁回其上訴，並指女生指受社會事件影響並非求情理由，因她已選擇了用不和平及不法的手段，行為極其自私，亦目無法紀，又指刑期已是相當寬大，甚至可以說是略低，若非她的個人情況，原本仍可上調刑期，但最後決定維持原判。

上訴人盧佩瑤（21歲）承認一項危及他人安全罪，以及一項拒捕罪，被判監8個月。

受社會事件影響非求情理由

高等法院法官李運騰在判辭指，上訴人雖是受到社會事件影響犯事，但這不是求情理由，原因是她選擇用不和平及不法的手段，無視別人的權利，並且強迫別人被動參與他們的所謂「大三罷」，這是極其自私、目無法紀及文明社會所不能接受的行為。

明顯是要癱瘓鐵路網

李官指，上訴人等選擇在臨近列車服務開始之際犯事，而且犯案地點與車站有一定的距離，較難被察覺。他們明顯是要癱瘓鐵路網。若非警方及早採取行動，上訴人等的罪行可對鐵路系統及乘客造成重大風險。

他們等的行為已令鐵路職員和警方疲於奔命，亦令廣大市民蒙受嚴重不便，損失難以估計。

判刑已算寛大甚至略低

對於原審主任裁判官蘇文隆，以上訴人沒有勸阻同案一名12歲男童，作為加刑理由。李官認為，原審主任裁判官蘇文隆原則上有錯誤，須重新判刑。

基於上訴人的良好背景，以及她仍相對年輕，李官認為適合給她較寬大的處理。但考慮控罪的嚴重性及判刑須具阻嚇力，李官維持原本的判刑。李官指，對上訴人來說，已經是相當寬大，甚至可以說是略低。若非因為她的個人情況，原本打算將該罪的判刑上調。

案件編號：HCMA247/2020

2019年11月的「三罷」行動中，港鐵有多處路軌被堆上雜物。(詳見下圖)