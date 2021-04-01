少年刑毀喜茶　體育健將突稱患哮喘不宜勞動　上訴庭覺奇押後再判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-01 19:53

有網民於去年5月號召在各商場「和你Sing」，一名當時16歲的少年涉於沙田新城市廣場破壞內地飲品店「喜茶」。他早前承認刑事毀壞罪，被判200小時社會服務令。上訴庭認為判刑過輕，撤銷原有刑罰，並索取多份報告再考慮判刑。案件原定今日(1日)處理，惟最新報告指少年患有哮喘，體能不適合進入勞教中心，但原審時不但未提他曾患病，更指其運動表現出色。律師即解釋，因疫情關係鍛煉鍛練而身體狀況轉差。上訴庭最終決定要再取報告，把案押後至本月16日再訊。

現年17歲的周姓被告，早前承認於去年5月13日，在沙田新城市廣場毀壞喜茶的設施。他原被判200小時社會服務令，而上訴庭上月指原審裁判官原則上犯錯，撤銷該判刑，並替他索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

數名少年刑毀新城市廣場喜茶店經過。(詳看下圖)

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稱因疫情減少鍛煉

上訴庭今處理本案時，法官彭偉昌指最新索取的報告提及，被告自小患有哮喘，其身體狀況不適合進入勞教中心，原審時索取的報告則沒有提及。

法官潘敏琦則形容報告內容是「180度轉變」，早前的報告是指被告運動方面表現優異，他有踢足球，更於2016至2019年間，跑步多番奪冠。被告的律師索取指示，解釋因疫情而減少鍛煉身體，身體狀況因此轉差。

被告要提供哮喘病的求診情況

經考慮後，上訴庭決定要再索取被告的教導所、勞教中心及更生中心報告，並指示被告提交醫療證書，講述被告的哮喘病和最後一次求診情況。

案件編號：CAAR1/2021

律政司就修例運動相關案件要求刑期覆核的案入件。(詳見下圖)