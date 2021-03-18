少年毀喜茶獲輕判　控方指須發放保護公眾訊息　上訴庭下月再判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-18 18:20

有網民在去年5月號召在全港各商場「和你Sing」的活動，一名當時16歲的少年涉有份破壞沙田新城市廣場的飲品店喜茶，就刑事毀壞罪被判200小時社會服務令。律政司認為判刑過輕，要求覆核刑期，今日（18日）在聆訊時指，法庭應要透過判刑發放要保護公眾的訊息，否則會影響營商環境。上訴庭最後認為原審原則上犯錯，撤銷判刑，但先為他索取教導所、勞教中心及更生中心報告再判刑，案件押後至下月12日，少年期間須還柙。

現時已17歲的周姓被告，承認於去年5月13日，在沙田新城市廣場毀壞喜茶的設施，被判200小時社會服務令，由於疫情關係，

多店遭破壞後默然收拾再營業

律政司代表指，反修例運動期間，銀行、餐廳、酒樓等店舖遭破壞，有店舖因有人發表政見或其資金來源被針對，但很多人「敢言不敢怒」，店舖被破壞後，默然收拾好便翌日繼續營業，而犯案者身穿黑衫褲及蒙面，亦有人掩護，警方難以偵查。若非警方在此案事先部署，或未能成功拘捕被告。

數名少年刑毀新城市廣場喜茶店經過。(詳看下圖)

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法庭應發放訊息否則影響營商環境

律政司代表認為，法庭應要透過判刑發放要保護公眾的訊息，否則會影響營商環境。再者，事件涉預謀部署，有人事前開WhatsApp群組通訊及進行指揮。

辯方指是突發事件非預謀

被告的大狀則反駁，群組在事前18分鐘才建立，屬突發事件，並非有預謀，雖然本案是社會性事件，現時的社會衝突已減少很多，而被告願意賠償，若要判處拘禁或刑罰，望可改判更生中心。

上訴庭認為，原審裁判官原則上犯錯，應判處拘禁式兼帶有更生成分的刑罰，但決定先為被告索取報告再作判刑。

案件編號：CAAR1/2021

控方就修例事件曾多次提出刑期覆核。(詳看下圖)