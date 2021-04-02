復必泰｜30萬劑今日抵港、近2萬劑抵澳　兩地政府︰檢查後才使用

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-02 20:46

本港疫苗接種計劃早前開展得如火如荼，港府於3月24日急煞復必泰疫苗接種，指部分藥瓶封蓋包裝有瑕疵。公務員事務局局長聶德權於昨日（1日）宣布，本港將在下周一（5日）起，恢復接種復必泰疫苗。 政府並於今日（2日）公布，30萬劑復必泰疫苗，今日下午已付運抵港，並強調會對疫苗檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及冷鏈運輸標準。 而澳門政府亦於今日表示，新一批共19,500劑復必泰疫苗，已經香港國際機場運至仁伯爵綜合醫院。當局指，如檢測合格，疫苗將於4月3日12時起重新開放預約，4月5日起重新開放接種。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

香港政府今日表示，由另一間德國廠房封裝的約30萬劑復必泰疫苗，今日下午已付運抵港。而疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對疫苗疫苗檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

共19500劑復必泰疫苗今日抵澳

澳門政府亦於今日表示，新一批共19,500劑復必泰疫苗，今日下午經香港國際機場，運至仁伯爵綜合醫院（即山頂醫院）。當局指，如檢測合格，疫苗將於4月3日12時起重新開放預約，4月5日起重新開放接種。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

澳門政府︰先取出一批解凍檢測 合格才會使用

澳府亦指，供澳的疫苗由德國另一廠房生產和包裝，付運前已通過反覆氣壓測試，未有發現和前一批相同的包裝瑕疵。而疫苗抵澳後，衛生局會先取出一批解凍及詳細檢測，合格後才會開始使用。澳門衛生局在每瓶疫苗使用前，均會嚴格按程序詳細檢查，確保沒有不正常情況。

澳府又指，根據藥廠和所提交的中期調查報告指，由於疫苗在超低溫狀態下儲存，受細菌感染風險相當低。根據詳細數據分析和隨機抽樣測試結果，無證據顯示早前供應澳門的疫苗有安全風險，因此呼籲已接種復必泰疫苗的市民毋須擔心。