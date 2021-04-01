復必泰疫苗｜第二批僅30萬劑到港　藥劑師料因復星雪櫃將「爆滿」

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-01 23:48

本港兩批復必泰疫苗樽蓋出現瑕疵，政府早前暫停預約及接種該疫苗。政府周四（4月1日）公布，下周一（5日）恢復復必泰疫苗接種計劃，但只能使用周五（2日）抵港的第三批30萬劑疫苗，即只可為15萬人接種。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，相信抵港疫苗劑量少，因為復星設於葵涌倉庫的雪櫃即將爆滿。他建議復星添置新雪櫃，而藥廠BioNTech應將有瑕疵批次疫苗運回德國，方便本港倉庫騰出貯存空間，容納更多新批次疫苗。

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

30萬劑疫苗可應付最多兩星期接種量

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，相信第三批復必泰疫苗只有30萬劑，是因為復星設於葵涌倉庫的雪櫃即將爆滿，無法容納更多疫苗。他預料30萬劑僅足以應付一、兩周的接種量，促請復星添置新雪櫃。

包裝有瑕疵的210102及210104批次疫苗合共涉及約130萬劑。崔俊明指，既然藥廠要求繼續封存疫苗，而藥廠BioNTech聲稱涉事批次疫苗安全有效，藥廠應運送這些疫苗回德國，讓當地或其他民眾接種，以在本港倉庫騰出貯存空間，容納更多新批次疫苗。他續說，包裝問題應由藥廠承擔責任，建議有關運送費用全由藥廠負責，包括運輸和乾冰費用。

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若最終調查報告證明這兩批疫苗是安全，運走疫苗是否更影響接種計劃？崔俊明稱，除非報告能在3天內出台，否則本港只會一直受到儲存倉容量問題而限制疫苗接種進度，「只可每次運30萬劑、擠牙膏式運來。」他又認為運新的疫苗來港，也可提升市民接種信心。

有記者下午在記者會提問儲存倉的容量及會否爆滿等問題，公務員事務局局長聶德權當時回應指，中央儲存倉有足夠的空間去儲存早前兩批疫苗和新到港的30萬劑疫苗，政府會留意使用情況，以及與供應商、物流商協調有關安排，確保復必泰疫苗都能在攝氏負七十度的環境儲存。

記者亦正就儲存倉是否爆滿，向公務員事務局查詢。

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