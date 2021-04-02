確診大廈食肆｜增5間餐廳上榜　源頭不明裝修工曾到鰂魚涌太古坊

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-02 00:10

本港疫情反覆，周四（1日）新增13宗確診個案，其中11宗屬輸入個案，餘下兩宗為源頭不明個案。該兩名患者分別居於油塘油麗邨智麗樓、北角五洲大廈。此外，今日一共新增5間食肆上榜，包括觀塘聯運工業大廈綠原軒、觀塘宜安街9號麵屋丸京、灣仔捷利中心金御海鮮酒家、小西灣商場龍悅海鮮酒家、九龍城太子道西398號小曼谷海鮮燒烤屋。

衞生防護中心公布，今日新增兩宗源頭不明個案，其中包括一名23歲裝修工人（個案編號：#11476），於3月28日出現咳嗽及腹瀉，居於油塘油麗邨智麗樓。根據昨日疫情記者會公布的資料，他並曾到過觀塘宏利金融中心B座、將軍澳新都城2期、鰂魚涌太古坊等大廈，進行裝修工程；公司位於旺角廣東道1131至1133號。

而根據衞生防護中心今日更新的名單，該患者曾到觀塘聯運工業大廈綠原軒、觀塘宜安街9號麵屋丸京，共兩間餐廳吃飯，報告日期／最後到訪日同為3月27日。除上述地址外，他亦曾到訪創紀之城5期，報告日期／最後到訪日同為3月26日。

至於另一名源頭不明的56歲女患者（個案編號：#11477），於3月29日出現氣促，居於北角五洲大廈，於灣仔捷利中心金御海鮮酒家任職樓面，最後上班日期為3月31日。

根據衞生防護中心今日更新的名單，該患者除了任職的食肆外，曾到過小西灣商場龍悅海鮮酒家，報告日期／最後到訪日分別為3月30日。

▼灣仔金御海鮮酒家3月31日情況▼

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除了上述患者到過的食肆外，今日亦新增九龍城太子道西398號小曼谷海鮮燒烤屋，患者（個案編號：#11468）報告日期／最後到訪日為3月29日。

至於輸入個案方面，當局暫公布患者3個住處，分別為荃灣香港遠東絲麗酒店（個案編號：#11478）、西營盤華美達海景酒店（個案編號：#11479）、北角華美達盛景酒店（個案編號：#11480），3名患者均從印尼抵港。

▼近14日患者住所及曾到地方▼