確診大廈食肆｜確診浸大生光顧小西灣翠河餐廳　到綜合大樓打波

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-29 23:19

新冠肺炎疫情放緩，今日（29日）新增8宗確診，其中1宗屬不明源頭個案，患者是一名22歲浸會大學學生。根據衞生署衞生防護中心晚上更新的列表，該浸大學生家住小西灣富景花園7座，曾光顧小西灣廣場的翠河餐廳。另外，該學生曾於3月23日於小西灣打羽毛球，根據列表，他當日曾往小西灣綜合大樓。

今日新增8宗個案，其中7宗為輸入個案，餘下一宗為未持到感染源頭的22歲浸大學生（個案編號11,449）。患者居於西灣富景花園7座，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該大廈早前有確診個案，被列為強制檢測大廈，是次浸大學生個案於強制檢測中發現。

▼3月29日確診患者居住大廈及行蹤▼

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確診學生亦為番禺會所華仁小學的足球訓練活動教練，並於3月18及22日到浸大上課，不過衞生署衞生防護中心的列表，未有詳列他何時到華仁小學。根據張竹君所指，他曾到訪三幢浸大的大樓，分別為傳理視藝大樓、教學及行政大樓及善衡校園呂明才中心，三幢大樓的到訪者都需強制檢測。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

另外，張竹君透露，確診學生於3月23日曾與朋友在小西灣打羽毛球。衞生署衞生防護中心的列表顯示，他當日曾到小西灣綜合大樓。此外，他曾於3月25日到小西灣廣場的翠河餐廳；翌日又到鰂魚涌惠安苑F座。翻查資料，他於3月25日出現病徵，包括流鼻水，26日接受檢測。