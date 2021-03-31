確診大廈食肆｜男文員曾訪六處　九龍城小曼谷、西寶城薩莉亞上榜

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-01 00:53

本港今日（31日）新增6宗新冠肺炎確診個案，感染源頭不明的25歲男患者（#11468）居於西營盤均益大廈三期B座4樓，在砵蘭街46至52號工作。他曾於傳染期間到過兩間餐廳，包括西寶城薩莉亞意式餐廳，以及九龍城小曼谷泰國美食。小曼谷表示，九龍城各店今日休業一天作消毒，全體同事亦再次接種檢測，並無同事染疫。

▼西營盤均益大廈三期B座爆疫▼

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患者曾到四幢大廈巡視

衞生防護中心表示，今日新增的本地無源頭患者為25歲男子，從事物業管理文職工作，在砵蘭街46至52號上班，亦曾巡視一些公司管理的樓宇，包括九龍城衙前衞道88號恩貴樓、衙前衞道96號梁玲樓、九龍城曲街33號及西貢街2L號。連同他所住的西營盤均益大廈，這六幢大廈均須強制檢測。

▼確診物業管理文員公事曾到地方▼

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確診大廈名單顯示，該名患者曾於上周六（27日）到過西寶城薩莉亞意式餐廳，翌日赴干諾道西 168 號豐盛大廈地下。他亦於本周一（29日）到訪九龍城南角道 9 號地下小曼谷泰國美食。小曼谷在其Facebook專頁表示，九龍城各店今日自行休業一天，作清潔消毒，全體同事亦再次接種檢測，並無同事染疫。

（香港01製圖）

現時如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，均會被納入強制檢測公告。食物及衞生晚上發出公布將該文員的住所、公司所在大廈、曾往巡視的四幢大廈納入強制檢測名單，任何在3月18日至31日期間曾身處任其中超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月2日或之前接受檢測。受檢人士若在3月29日至3月31期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由明日（4月1日）起，位於沙田大會堂廣場（近新城市廣場）的流動採樣站會改設於源禾路2號沙田公園結客場（近露天劇場），暫定開放至4月7日（星期三）；位於尖沙咀漢口道及中環愛丁堡廣場的流動採樣站會分別延長服務日期至4月7日（星期三）及4月11日（星期日）。

▼近14日患者住所及曾到地方▼