新冠疫苗｜多2人接種科興後送院　72歲老婦短暫性腦缺血需留院

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-01 23:35

政府表示，昨日（3月31日）有兩人接種科興疫苗後送院。其中一名46歲女子感到暈眩，經治療後已經出院；另一名72老婦懷疑短暫性腦缺血，需留院觀察。 當局亦指，接種計劃展開至今（4月1日），已為市民接種共逾52萬劑新冠疫苗，今日疫苗接種中心的科興疫苗整體接種率約為94%。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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政府表示，一名46歲女子昨日(3月31日)於香港中央圖書館接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩。她於下午12時42分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已出院。

72歲女子打第二針科興疫苗 短暫性腦缺血

另一名72歲女子於林士德體育館接種第二劑科興疫苗後，懷疑短暫性腦缺血。她於下午5時56分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，需留院觀察。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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政府表示，已為市民接種共約520,300劑新冠疫苗，當中約466,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約315,000名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。約54,000名市民已接種第二劑科興疫苗。

截至今晚8時的過去24小時， 約有5,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,900人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有10 ,000名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,700人在社區疫苗接種中心接種，約6,300人在私家醫生和診所接種。今日八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%，約3,100名市民在網上預約接種科興疫苗。

另外，當局指昨日共有59宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。