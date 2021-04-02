強檢大廈｜33歲患者到訪新都城二期　將軍澳村、安定邨定德樓強檢

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-02 17:42

新冠肺炎疫情未平，今日新增19宗確診個案，當中7宗本地個案，6宗是本地有關連個案，唯一一宗不明源頭個案，患者為居於將軍澳村的33歲男子，他曾到寶琳新都城中心2期商場買外賣，由於該處於十多日前曾出現確診個案，連同另一名確診者的住處，今日一共有三個地方納入強制檢測名單。

今日確診的33歲男子曾到寶琳新都城中心2期商場買外賣，由於該處於十多日前曾出現確診個案，連同另一名確診者的住處，今日一共有三個地方納入強制檢測名單。（資料圖片）

今日新增的本地無源頭個案，患者為一名無業的33歲男子，居於將軍澳大牛湖將軍澳村。他於3月17日曾無戴口罩在中山紀念公園參與7人足球比賽，曾到寶琳新都城中心2期商場買外賣，光顧過大家樂、 金記、 南記等食店，到訪日子為3月25、 26、27、28、29 、31日。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，之前有不明源頭的裝修工人在3月19日至25日之間去過新都城2期一粥麵裝修，因此，在3月19日之後去過2小時以上商場的人士要強制檢測。

該名患者亦曾到Popcorn商場NAMCO，玩揸船、挖寶石等遊戲，該地方須大清洗及員工須強制檢測。

此外，另一名與其他個案相關的患者，居於屯門安定邨定德樓。

現時上述三個：將軍澳村、定德樓及新都城中心2期均列入強制檢測名單。

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