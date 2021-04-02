新冠肺炎．4.2｜增一名源頭不明患者　新都城中心二期納強制檢測

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 歐陽德浩 孔繁栩 林穎嫺 梁煥敏 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-03 00:22

本港新冠肺炎疫情未平，周五（4月2日）增19宗確診個案，累計個案達11,500宗。本地個案佔7宗，1宗源頭不明，涉及33歲住大牛湖將軍澳村，曾到新都城中心2期及Popcorn商場NAMCO。另外亦有幾宗初步確診個案，暫時無錄得源頭不明。 另外，下周一（5日）起恢復接種復必泰疫苗。今日起會有電話短訊通知受影響人士補打針的時間及地點，而其他預約人士可如期打針。

菲律賓爆4變種病毒 一個月62人抵港後確診 專家促收緊入境安排

【23:17】新冠疫情未止，近日香港新增不少輸入個案，當中不少患者帶有變種病毒。過去一個月有62宗輸入個案來自菲律賓，是輸入最多患者到港的地區，衞生防護中心今天（2日）亦直言，現時較多變種病毒個案來自菲律賓。



翻查資料發現，菲律賓當地現時有4款變種病毒，其中一款名為「P3」，其既有N501Y突變，亦有E484K突變，但目前未定確定其特性。



有專家認為，印尼及菲律賓等地的疫情持續惡化，不但確診個案多，更有不少人感染變種病毒，促港府考慮收緊由當地來港的入境限制，並盡量減少外傭在兩地出入境，直至當地疫情放緩，或者有一定人數已接種疫苗。

【22:41】食物及衞生局出強制檢測公告。任何在3月20日至4月2日期間曾身處將軍澳將軍澳村365號或屯門安定邨定德樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月31日至4月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在３月19日至4月2日期間曾身處將軍澳新新都城中心二期超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月31日至4月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（3日）會在屯門安定邨定德樓旁地下公園及將軍澳新都城第2期新都城中心二期商場地下空地設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的居民、工作人員及訪客。

確診食肆大廈｜米走雞Live、大食代上榜 一患者曾到聖嘉勒小學

【22:38】本港新冠肺炎疫情未止，今日（2日）新增7宗本地個案，患者曾於傳染期到過全港不同地方。感染源頭不明33歲男子到過九龍公園體育館；報住均益大廈3期B座的61歲女患者曾赴中西區聖嘉勒小學。食肆方面，小西灣商場龍悅海鮮酒家、觀塘The Wave米走雞Live及油塘大本型大食代上榜。

報住均益大廈3期B座的61歲女患者（#11488）曾於3月29日到過聖嘉勒小學。（資料圖片）

新冠疫苗｜累計47萬人已接種第一劑 一男子打科興後胸部不適送院

【22:10】政府公布截至今晚8時的過去24小時，約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有5,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,600人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在私家醫生和診所接種；八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%。

自2月26日以來，約471,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約320,100名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。約59,800名市民已接種第二劑科興疫苗。

昨日只有一宗送院個案，一名48歲男子在林士德體育館接種第一劑科興疫苗後，胸部不適，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

+ 3 + 3 + 3

將軍澳患者曾到店舖3間照常營業 帶小孩到Namco家長驚慌將投訴

【21:16】新冠肺炎疫情反覆，今日（2日）新增的源頭不明的33歲將軍澳村居民，潛伏期曾到寶琳站新都城中心二期UG層多間快餐店買外賣，又在上月23日到與家人將軍澳站PopCorn二期的Namco遊樂中心玩樂。衞生署要求有關店舖大清洗。



《香港01》記者傍晚到相關商場視察，發現患者Namco和大家樂、金記冰室仍然營業，僅南記粉麵即時停業消毒。有家長得悉Namco曾有確診者到訪後，大表驚訝：「真係要反映返先得」，直言該店未有跟隨衞生防護中心的指示「大清洗」並不足夠，又指店內多人聚集，擔心孩子會不慎染疫，將會勤加消毒。



亦有母親無懼病毒傳播，強調「喺屋企都可能中招」，認為該遊戲中心不時消毒，衞生情況不俗，會繼續帶兒子來玩。

▼4月2日復活節假期首天 市民逼爆西貢▼

+ 2 + 2 + 2

復活節長假｜入西貢排長龍 市中心逼爆 酒家：放寬晚市後最旺

【20:35】新冠肺炎疫情趨向緩和，適逢復活節長假期，西貢市中心今日（2日）人流逼爆，中午起坑口站公共運輸交匯處入西貢乘打「蛇餅」，不少的士都礙於塞車「冚旗」拒入西貢。

即使成功進入西貢，但碼頭同樣人頭湧湧，有船家指往外島市民明顯較多，估計未來周未會更熱鬧。晚飯時段，各海鮮酒家座無虛席，有店員形容「係有晚市後最旺」。入夜後大批市民離開西貢，塞車情況更嚴重，九巴一度宣布西貢班次或有所延誤。

復必泰｜30萬劑今日抵港、近2萬劑抵澳 兩地政府︰檢查後才使用

【20:27】政府今日（2日）公布，30萬劑復必泰疫苗今日下午已付運抵港，並強調會對疫苗檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及冷鏈運輸標準。而澳門政府亦於今日表示，新一批共19,500劑復必泰疫苗，已經香港國際機場運至仁伯爵綜合醫院。當局指，如檢測合格，疫苗將於4月3日12時起重新開放預約，4月5日起重新開放接種。

【20:18】康樂及文化事務署公布，知悉一名確診者日前曾到訪九龍公園體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒，體育館將於今晚8時暫停開放，明日（3日）早上7時重開。根據衞生署資料，到訪患者為今日公布的將軍澳村33歲居民 (#11494），他在3月28日到九龍公園體育館。

單日輸入個案創半月新高 新加坡航空載違防疫政策乘客禁飛港兩周

【20:02】新冠肺炎疫情持續，今天增19宗確診個案，當中12宗都是輸入個案，其中6宗來自菲律賓，這6名患者全部都染上N501Y變種病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生承認，現時較多變種病毒個案來自菲律賓，但強調香港的入境措施嚴格，要求入境者檢疫21天，因此暫時未見變種病毒流入社區。至於是否應該禁止曾到菲律賓的人入境香港，她稱交由政府高層決定。



另外，衞生署公布由於新加坡航空航班有一名乘客確診，另有三名乘客未能符合第599H章指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止新加坡航空營運的客機在未來14天從新加坡着陸香港。

▼確診將澳軍患者曾到食肆及遊樂中心▼

+ 8 + 8 + 8

強制檢測｜新都城中心2期商場今晚10時關門消毒 明日下午3時重開

【19:54】管理新都城中心二期商場的冠威物業管理公司公布，由於被列為強檢場所，商場將於今晚10時開始關閉，安排專業隊伍在商場內進行全面和徹底的消毒，包括所有商舖、公用空間及通風系統；商場將於明天下午3時恢復營業，為加強場內清潔衞生，會安排消毒機械人於商場內巡邏消毒。

冠威又稱，為配合衞生防護中心的要求，已要求所有商場職員，包括外判工，接受政府的強制檢測，員工於等候檢測結果期間會獲安排在家工作，公司會在其他地區調配人手，維持商場日常營運及服務。職員之檢測結果為陰性的話，返回商場工作前，會再安排檢測一次。

【16:50】就不少市民趁假期外出遊玩聚會，張竹君說公共衛生立場睇，太多聚會、社交，或大家唔戴口罩，傳播風險會高了，因為不知還有幾多隱形患者在社區，如有超級病毒傳播， 可能會引起第二波疫情。

新都城中心2期接連2名源頭不明患者到訪 3月19日起曾到訪者強檢

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會交代最新疫情。

張竹君：今日新增19宗確診個案，12宗輸入個案，7宗本地個案。6宗是本地有關連個案， 由檢疫中心送院，包括西營盤均益大廈居民。

唯一一宗不明源頭個案是33歲男，編號#11494，住將軍澳大牛湖將軍澳村，3月17日曾無戴口罩在中山紀念公園參與7人足球比賽，曾多次到寶琳新都城中心2期商場買外賣，到訪日期為3月25、 26、27、28、29 、31日，光顧過大家樂、 金記、 南記等食店。在3月19日之後去過2小時以上商場的人士要強制檢測。患者亦曾到Popcorn商場NAMCO，玩揸船、挖寶石等遊戲，該地方須大清洗及員工須強制檢測。之前有不明源頭的裝修工人在3月19-25日之間去過新都城2期一粥麵裝修，與上述患者無直接接觸，但都有擔心因時間上重疊，有否傳播。

庾慧玲：截至今早9時的過去24小時，有14名病人康復出院，至今累計11121名病人出院。至今有 123 名確診病人分別在醫管局 21 間醫院、臨時醫院留醫，當中危殆9人；嚴重 3 人； 穩定 111人 。

強檢大廈｜33歲患者到訪新都城二期 將軍澳村、安定邨定德樓強檢

復活節長假｜清水灣泳灘重開 泳客呻戴口罩落水不便：整濕好狼狽

【16:24】本港新冠肺炎疫情稍為放緩，公眾泳灘及游泳池今日（2日）重開，適逢復活節長假期，清水灣二灘人頭湧湧，不少家長帶小朋友嬉水玩沙迎接初夏。



泳灘雖有廣播提醒泳客要佩戴口罩，但現場大部份人均「大解放」，未有戴上口罩。有家長指戴口罩落水十分不便，「整濕會好狼狽」，上水後亦不可能立即戴上口罩，認為當局要求難以適從；亦有家長指，疫情邁向「清零」，不敢鬆懈，即使落水都要戴住口罩才放心，以免疫情反彈。

▼4月2日復活節假期首天 清水灣泳灘人潮如鯽▼

+ 4 + 4 + 4

【16:10】澳門新聞局公布，新一批共19,500劑德國BioNTech生產的mRNA疫苗由德國經香港國際機場於今（2）日順利運抵澳門仁伯爵綜合醫院。如檢測合格，mRNA疫苗將在4月3日12時起重新開放預約，4月5日起重新開放接種。

本次供澳的疫苗是由德國另一廠房生產和包裝，並在付運前已通過反覆氣壓測試未有發現和之前一批相同的包裝瑕疵。疫苗抵澳後，衛生局會先取出一批解凍及進行詳細檢測，合格後才會開始使用。衛生局前線醫護人員在每瓶疫苗使用前均會嚴格按程序進行詳細檢查，確保沒有不正常情況。

泳池關閉4個月今重開 未見人頭湧湧 小學生上泳班：終於放監喇

【14:47】新冠肺炎疫情緩和，關閉近4個月的公眾泳池今（1日）終於重開，炎炎夏日下，不少家長帶同小朋友進行夏日首個「下水禮」。在九龍公園游泳池，雖然泳池限制入場人數為181人，但仍無阻泳客游水的決心。



有被困家中多時的小朋友表現得非常雀躍，相隔多月再上泳班，他形容「今日終於放監喇」、心情有點緊張，但疏於練習下，擔心進度落後。惟他坦言自己亦很擔心疫情，下水後會盡量與其他泳客保持距離。

亦有家長指，需要帶小朋友「放電」，而教練下水後都有戴口罩，不太擔心會染疫。

+ 11 + 11 + 11

【13:11】消息透露，今日新增約20宗確診個案，涉1宗不明源頭個案，其餘大部份是輸入個案，少數是本地有關連個案。今日疫情記者會交代詳情。

食肆換氣量│專家羅國湧倡換氣「上向下走」 能有效減粒子懸浮【11:00】尖沙咀K11 MUSEA早前爆發50人群組感染的名潮食館被終止租約，政府專家顧問袁國勇指，鮮風量僅達申請牌照要求的三分一。獲名潮食館委聘的理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，根據機電署委託港大團體在食肆內進行追蹤氣體測試，顯示該處的通風量沒有問題，相信港大的做法較為準確。



另外，政府要求食肆4月底在鮮風換氣方面達到每小時6次的要求，違者有罰則。羅指，食肆增設有關系統時較理想的換氣方式，是讓空氣從上向下走，有如手術室的設計。他解釋，這設計雖然較難做到，但能有效減少粒子在空氣懸浮。

新冠肺炎︳菲律賓變種病毒增 何栢良籲港府視數據考慮暫停入境【10:00】昨日本港錄得13宗新冠病毒確診個案，當中8宗為菲律賓及印尼外傭，6名來自菲律賓、尼泊爾及巴基斯坦的個案帶有「N501Y」變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，過去10日傳入個案較多，並集中在印尼、菲律賓。



何栢良指，菲律賓的疫情反彈嚴重，政府應檢視近期菲律賓來港人士確診百分比，當中多少涉及變種病毒。如來港者已有陰性證明，但抵港後仍有不低確診比例，或反映當地疫情嚴重或者檢測不準確，如是者，可考慮對當地入境暫時叫停。

他又指，按復必泰疫苗第三期數據顯示到了6個月後，有效率仍在9成至9成半，相信有效期有機會長過一年，甚至兩年，而有關免疫反應的資料亦愈來愈多，使用核酸技術的疫苗現時雖然仍打兩針，但似乎已有數據證明只需注射一針即可。

復必泰疫苗｜崔俊明：藥廠疏忽處理瑕疵須負責 建議回收問題批次

【09:30】BioNTech（復必泰）新冠肺炎疫苗有兩批次因樽蓋出現瑕疵，德國藥廠調查後稱疫苗瓶金屬環壓接出問題。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早在港台節目《千禧年代》表示，一般情況下，疫苗會做包裝測試，以評估不同氣體、溫度對金屬環的反應。他指，疫苗瓶的膠塞會因溫度低而收縮，如果測試嚴謹，金屬環壓接得緊，不會出現罅隙，讓氣體滲入；他認為藥廠應回收有問題批次疫苗，並重新運過百萬劑到港。

▼灣仔金御海鮮酒家女樓面確診 酒樓環境▼

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▼4月1日，迪士尼樂園入場人數限制放寬至七成半▼

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▼4月1日，海洋公園入場人數限制放寬至七成半▼

+ 4 + 4 + 4

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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【00:10】政府晚上公布，2幢大廈因新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測範圍，包括油塘油麗邨智麗樓，以及北角英皇道294號五洲大廈，住戶及訪客需於4月4日或之前接受檢測。

▼近14日患者住所及曾到地方▼

+ 3 + 3 + 3

【00:10】本港疫情反覆，周四（1日）新增13宗確診個案，其中11宗屬輸入個案，餘下兩宗為源頭不明個案。該兩名患者分別居於油塘油麗邨智麗樓、北角五洲大廈。此外，今日一共新增5間食肆上榜，包括觀塘聯運工業大廈綠原軒、觀塘宜安街9號麵屋丸京、灣仔捷利中心金御海鮮酒家、小西灣商場龍悅海鮮酒家、九龍城太子道西398號小曼谷海鮮燒烤屋。

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