單日輸入個案創半月新高　新加坡航空載違防疫政策乘客禁飛港兩周

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-02 20:37

新冠肺炎疫情持續，今天（2日）新增19宗確診個案，當中12宗都是輸入個案，其中6宗來自菲律賓，這6名患者全部都染上N501Y變種病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生承認，現時較多變種病毒個案來自菲律賓，但強調香港的入境措施嚴格，要求入境者檢疫21天，因此暫時未見變種病毒流入社區。至於是否應該禁止曾到菲律賓的人入境香港，她稱交由政府高層決定。 另外，衞生署公布由於新加坡航空航班有一名乘客確診，另有三名乘客未能符合第599H章指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止新加坡航空營運的客機在未來14天從新加坡着陸香港。

６菲律賓抵港患帶變種病毒

張竹君表示，輸入個案有12宗，當中6人來自菲律賓，他們都是外傭。他們分別是3月20日、31日來港，涉及的航班包括CX906、PR300、5J272，在3月20日已抵港的4人，都是第12天的樣本確診。6人全部都染上N501Y變種病毒。

根據衞生署資料，今個公布的輸入個案較昨日增加1宗，是自3月15日錄得14宗以來單日新高，是去年10月以來第七個最多輸入個案的一日。

張竹君醫生承認，現時較多變種病毒個案來自菲律賓，但強調香港的入境措施嚴格，要求入境者檢疫21天，因此暫時未見變種病毒流入社區。 （梁鵬威攝）

5個月大女嬰前一個樣本量不足 延至近日確診

而其餘的輸入個案，2宗來自印尼，都是外傭，都在3月31日抵港，分別坐SQ882、TR980航班。1宗來自巴基斯坦，3月20日抵港，坐EK384航班，第12天樣本確診，並帶有N501Y變種病毒。

1宗由非洲國家博茨瓦納抵港，3月31日坐ET608航班。1宗由加拿大抵港，3月31日坐AC007航班。1宗由愛爾蘭經阿聯酋來港，這個患者是一個5個月大的女嬰，在3月10日已抵港，但早前樣本量不足以檢測，至第19、20天的樣本才驗得出陽性。

今天新增19宗確診個案，當中12宗都是輸入個案。 （資料圖片）

是否禁由菲律賓來港 張竹君：由政府高層決定

張竹君稱，本港累計有158宗變種病毒個案，71宗屬於英國變種、20宗屬南非變種、5宗屬巴西變種，另有50宗仍在分析，12宗因病毒量少而不能分類。

有專家關注近日不少輸入個案都來自菲律賓，促政府檢視當中多少人帶變種病毒，及考慮暫停來自菲律賓的人士入境。張竹君承認現時較多變種病毒個案來自菲律賓，來自巴基斯坦的亦多，其餘就來自中東、印度，早前曾有個案來自英國，但禁英國航班來港後亦沒有來自英國的個案。

張竹君又指，雖然不少輸入個案都有變種病毒，但香港的入境措施嚴格，要求入境者在指定酒店檢疫21天，相對其他國家更為嚴謹，因此暫時未見變種病毒流入社區。至於是否應禁止到過菲律賓的人士入境香港，她稱需考慮多項因素，留待政府高層決定。

政府禁止新加坡航空營運的客機在未來14天從新加坡着陸香港。（圖片來源：singapore_airline＠shutterstock）

新航載三名未能符合防疫規定乘客來港罰停飛

另外，衞生署發稿指，由於新加坡航空營運於2021年3月31日由新加坡飛抵香港的航班（SQ882）有一名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，以及有三名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用該規例禁止新加坡航空營運的客機在2021年4月3日至16日期間從新加坡着陸香港。

連同今次禁止新加坡航空的航班，自第599H章實施以來，政府共引用該規例 23次，禁止相關民航客機着陸香港14天。

根據第第599H章，相關到港人士需持72小時內有效的病毒檢測陰性證明，航空公司有責任核實。

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