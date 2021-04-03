靈實醫院、屯門醫院手術室大樓料今年內完成擴建　可投入服務

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-03 11:51

醫院管理局主席范鴻齡今天（3日）發表網誌，指靈實醫院和屯門醫院手術室大樓的擴建計劃，均預計在今年內完工及投入服務。而啟德醫院則料在2025年完工，及後可以分階段啟用，該院將會有2400張病床，落成後將會成為全港病床數量最多的公立醫院。

靈實醫院。（資料圖片）

范鴻齡網誌以「新世代公立醫院的願景」為題，透露醫院相關工程進度。除上述醫院工程外，第一個十年醫院發展計劃中，北區醫院擴建計劃包括興建一座新急症大樓，亦會翻新和改建現有的醫院大樓，預計在2028年完成擴建工程後，陸續投入服務，屆時將可分階段增加約1,500張病床。

范鴻齡又指，會確保新世代的醫院可以加入智慧醫院的元素，過去一段時間已在天水圍醫院、將軍澳醫院和伊利沙伯醫院試行一系列的智慧醫院服務，有關經驗將應用到新興建的醫院中，例如醫院的網絡設計，如何支援新世代的無線通訊和支援遙距診症等。

范鴻齡又稱，不少舊式醫院的通道和空間都比較狹窄，如果要引進機械人支援服務，機械人在走廊行走時可能會碰碰撞撞，運作上帶來不少不便，所以新醫院在設計上亦會考慮這些因素，務求在支援服務亦可以更有智慧。

屯門醫院手術室大樓擴建草圖。（食物及衞生局局長網誌圖片）

范鴻齡續指，醫管局亦會調整病人服務的模式和流程，例如透過增加個人化治療、加強日間和外展服務等去減少非必要的住院病人，從而提升醫院病床運作的效率與彈性。