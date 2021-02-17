屯門醫院新療法　痛風石病人由不能張開手掌　一年間關節恢復正常

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-17 07:00

農年新年期間，正是市民與家人團聚，共享美食的好時節，但過量飲汽水等高果糖食物，則很可能會引發急性痛風，嚴重者更會因高尿酸而形成結晶，演變為末期痛風。

蔡先生患痛風15載，後期病情更發展到末期痛風，需以手術清除尿酸結晶，惟皆未能根治。而屯門醫院於2015年引入「尿酸溶解術×DECT」治療，結合新科技治療末期痛風病人。蔡先生在接受新技術治療後，謹遵醫囑，痛風症狀已大大改善，一年內清除九成結晶。

屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生蔡啟堯指，若長期不加理會急性痛風問題，最終會演變為慢性結石性痛風。（黃穎津攝）

屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生蔡啟堯指，全球發達國家每100個人中，便有3至6人會出現痛風症狀，是極為常見的問題。痛風是因體內血尿酸體溫飽和點過高而引入，當血尿酸體溫飽和點高於0.4毫摩爾/升（mmol/l），便有可能出現結晶，人體免疫系統會攻擊結晶，產生發炎劇疼，引發急性痛風，若長期不加理會，結晶將越來越大，最終會演變為慢性結石性痛風，俗稱痛風石。

15年痛風 手術後95%尿酸石清除

今年76歲的蔡先生已飽受痛風困擾15年，手背亦曾出現肉眼可見的痛風石，他曾多次向私家醫生求醫，也曾接受手術及藥物治療，惟皆成效不彰。直至2017年5月，他獲私家醫生轉介至屯門醫院接受新技術「尿酸溶解術×DECT」治療，至2019年1月時便已成功清除體內95%尿酸石，重歸正常生活。

蔡先生指，在接受新技術治療前，他手背出現腫塊、手指關節突出、疼痛，「張開手掌都唔得」，而接受治療後，不但手背腫塊及疼痛消失，手指關節亦恢復正常，療效顯著。

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屯門醫院放射科顧問醫生李安慈指，目前大部分痛風石病人都以尿酸溶解治療代替手術。治療手法以雙能量電腦斷層掃描系統（DECT）診斷患者，提供快速、準確和無創的診斷，量度痛風石體積，幫助評估治療成效，並透過結合「尿酸溶解術」，以降尿酸藥，將血尿酸濃度控制在低水平，一年內便可溶解90%尿酸晶體。

醫生：不宜過份攝取高果糖食品

正值農曆新年期間，蔡啟堯強調，急性痛風往往是由飲食引發，高嘌呤食物如紅肉、內臟、貝類、豆類，高果糖食物如汽水，以及過量酒精皆有可能引發痛風。他提醒市民飲食應適度，切忌過量飲食，引發健康問題。

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