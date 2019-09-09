靈實醫院團隊陪晚期肺病者走到終點　病者感激當初　小工具帶入棺

患有晚期慢性阻塞性肺病的病人，當被醫生告知生命正倒數，自己及家人心裡感到難過之餘，還有終日受氣喘及反覆的病情困擾。靈實醫院於9年前為首批發展非癌症紓緩治療服務的醫院，惠及晚期呼吸疾病病人及其照顧者。團隊有12名醫護人員，包括醫生、物理治療師及社區護士等，其中物理治療師楊天路回憶說，有病人離世後將他用作紓緩病情的小風扇一同帶到棺木內，令他印象很深。 有照顧者説，未接觸紓緩服務前，每當發現患病丈夫有氣喘，自己即感到焦急，只懂得致電999送院，但經過理解及學習後，道路變得明確得多。她指醫護人員簡單一句問候也非常重要，「已經係好好嘅鼓勵。」

靈實醫院內科副顧問醫生吳常青（中）表示，有關服務是「對病人來者不拒」，有需要的病人可多去留意。(梁煥敏攝)

談到晚期疾病紓緩治療，不少人會想起對癌症病人的支援，其實有醫學文獻指，患晚期慢性阻塞性肺病的病人，病程漫長又反覆並終日受氣喘困擾，加上部分病人需依賴呼吸機度日，或比晚期癌症病人更痛苦。靈實醫院於9年前，在住院、專科門診和社區三大範疇，支援呼吸科晚期病人提供紓緩治療服務，讓患者可以「一路好走」。

靈實醫院內科副顧問醫生吳常青表示，非癌症疾病的紓緩治療於香港及世界多個地方比較新。根據這些年經驗，晚期呼吸系統疾病當中，較常出現的是慢性阻塞成肺病，有一半病人的病情「最後階段」為半年時間，患者以長者為主，由主診醫生轉介為主，惟吳多次強調是「對病人來者不拒」，病人可向醫生查詢。

靈實醫院物理治療部一級物理治療師楊天路（圖）分享説，由於病人不時氣喘，用上小風扇能夠舒緩病情。（梁煥敏攝）

藥物都幫唔到，用風扇仔？

經過約9年歷程，團隊工作日漸成熟，這個12人小隊的成員，靈實醫院物理治療部一級物理治療師楊天路分享説，由於病人不時氣喘，在吳常青醫生了解過各地文獻後，發現用小風扇能夠舒緩病情，他亦向病友推介，惟一下子未被部分人相信，「藥物都幫唔到，用風扇仔？」病人認為是「兒戲」做法，不願使用，更因不適而顯得有點煩躁。

他經過一番努力後游說成功，再過了5分鐘，效力似乎顯著，有曾拒絕的病人事後跟他說，「對唔住我真係好想用，剛才我真係有啲唔舒服，而家覺得唔好意思。」他深深體會到對病人的耐性的重要。

說到最難忘的一次，是有駐院社工轉述他知道，有已過身的肺病病人太太告知，患者生前叮囑向他道謝，為他帶來減低痛苦的方法，並把小風扇一同帶入棺木，陪伴他離開塵世，令他印象很深。

林太（右）為患者的照顧者，她説要24小時去看顧丈夫，既驚又怕，但未有一刻想過放棄。（梁煥敏攝）

病人所感受的痛苦，照顧者亦感受至深。林太的丈夫為多年煙民，2017年中被診斷為晚期慢性阻塞性肺病，經常氣喘，林太初時對病患不太了解，每當他病發就感到焦急，不知所措，只懂得致電999召救護車送院。接觸靈實團隊後，了解到病情紓援方法，減少到急症室求助，認為留在家裡亦顯得較為安定。

林先生於去年年中過身，林太早知丈夫已踏入人生「最後階段」，依依不捨，一心想著自己如何吃力亦要把他留在身邊，不太介意。面對林先生的病情越來越差，樂觀的她積極面對，「我嗰時知道，我唔可以做啲令自己將來會後悔嘅嘢，要盡量去幫佢。」

我係唔捨得，但都要尊重佢

如今丈夫已經離世一年，回憶當日，就算如何不捨，也應接受病人的意願，林太說：「去到後期先生決定咗唔施救，想舒服啲離開，自己當然係唔捨得亦都唔想，就算幾辛苦都想留佢喺度，我係唔捨得，但都要尊重佢。」林太憶述，團隊不單止照顧丈夫身體所需，又教導她如何了解丈夫的病情、提供協助，上門的社區護士亦會關心到她的情緒，著她積極去做，「佢哋只係問吓我呢排食啲乜嘢呀，先生有冇發脾氣呀？已經係一個好好嘅鼓勵」。

提供上門探訪服務的社區護士林玉芳亦説，服務主要令到病人及其家人可以安心留在家中，為家居環境、家中療養提出意見，並作簡單檢查，作為照顧者有很深感受，她用內地歌手周深的歌曲《大魚》中兩句歌詞反映所想，「『怕你飛遠去 怕你離我而去』，呢個係我所覺得嘅感覺，（家屬）就係好忐忑。」

紓緩服務令本來不便外出的病人減少到醫院的時間，吳常青指出，有46個病人接受有關服務後，到醫院求診的次數有所下降，由原本的每180日有120次，減至60多次，紓緩病人及醫院急症室的壓力，服務團隊今年得到醫管局傑出團隊獎，並於今年10月增加3個團隊成員，到九龍東三間醫院遊走，為適合的對象提供協助。