復活節2021｜大澳巴士排長龍　打科興市民安心郊遊：落水唔除口罩

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-04-03 13:46

近日本港疫情緩和，不少市民趁復活節長假期出外郊遊。今日是長假期的第二天，東涌站巴士總站今早（3日）繼續逼爆，有大批市民排隊輪候往大澳的巴士。 有打算到沙灘的市民指，自己已打科興疫苗，故即使人流多都不太擔心增加傳播風險，不過亦不打算脫口罩落水；都有準備去露營的市民表示，曾目睹露營的市民不太注重衛生，四處胡亂棄置口罩，即使疫情回落亦未感安心。

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適逢復活節長假期，有市民選擇到大澳一日遊。今早（3日）十時，東涌巴士總站已逼滿排隊輪候巴士的人流，一度有職員指示排隊龍尾；巴士班次亦加密，人龍約5分鐘便消化。

已打科興疫苗安心郊遊 黃生：不打算脫口罩落水

和家人打算到沙灘的黃先生指，今日的人流為預期之內，即使人多但因為小朋友喜歡到沙灘，故特意到大澳。被問到會否擔心人多會增加感染風險，他就指自己已打科興疫苗，因此不太擔心，不過亦不打算脫口罩落水。

行政長官林鄭月娥今早在社交網頁表示，本港已存在「疫苗護照」，籲市民盡快接種疫苗方便日後出行。黃先生認為措施不錯，因為港人已無法外遊一年多，希望推行「疫苗護照」後可以出遊，自己就最希望到內地和日本旅遊。

張太透露，以往長假期都會出去旅遊，惟今年撞正疫情無法外遊，又指「心情梗係冇咁好啦，嚟嚟去去香港有幾大啫」。（黃寶瑩攝）

小朋友自疫情起留在家 趁假期到大澳：未去過

雖然近日疫情稍為回落，但張太直言「冇話安唔安心嘅」，主要因為小朋友自疫情起經常留在家，「咁耐都冇出過去」，加上香港「好多地方去過，未去過大澳」，因此趁假期帶他們到大澳。張太透露，以往長假期都會出去旅遊，惟今年撞正疫情無法外遊，又指「心情梗係冇咁好啦，來來去去香港有幾大啫」。

即使疫情回落，吳先生亦未大感安心，他指，有些露營的市民未必太注重衛生。（黃寶瑩攝）

疫情緩和未大感安心 吳生：見過十幾個人口罩亂掉

與友人去露營的吳先生指，平時一個月都會去一次露營，認為露營可以享受郊外的生活、「好玩」。即使疫情回落，吳先生亦未大感安心，他指，有些露營的市民未必太注重衛生，「最誇張十幾個人，口罩周圍亂掉」。他直言，今日「人流非常多，你睇條隊就知啦」，自己亦擔心會有第五波疫情，故特意選擇較偏僻的營點。

即使無法外遊，徐小姐亦不感掃興，「冇嘅留返喺香港，香港都有好多地方可以玩」。（黃寶瑩攝）

即使無法出遊亦不打算打針：擔心副作用

市民徐小姐表示，自己從未到過大澳，加上日常要上學，故趁假期與友人一同到大澳。她認為，今日人流比預期多，「冇諗過咁多」，又預計至少要輪候約20分鐘。對於疫情，徐小姐仍然表示有些擔心，故不打算脫下口罩。即使無法外遊，徐小姐亦不感掃興，「冇嘅留返喺香港，香港都有好多地方可以玩」。

政府正研推行「疫苗護照」，徐小姐就表示暫不打算接種疫苗，「都有少少驚 ，疫苗未證實所有人冇事（副作用）」，加上自己亦不是優先群組。