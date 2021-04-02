復活節天氣｜5日長假首日氣溫創新高　天文台料周日清明節達31度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-02 15:20

【復活節、清明節天氣】踏入復活節長假期，迎來炎熱天氣，下午天文台總部錄得攝氏30.5度，成今年目前最高溫記錄。天文台預測，周末期間維持晴天，市區高見攝氏31度，部分新界地區更升溫至34度。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，清明節翌日（5日）由晴轉陰，初時有一兩陣微雨及能見度較低，市區低見23度。 一道雲帶會在下周中後期帶來有雨天氣，天文台料下周四（8日）初時局部地區有雷暴，多雲及有幾陣驟雨，雨天將持續至下周末。

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高空反氣旋正為南海北部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日大致天晴，日間天氣炎熱，市區最高氣溫達30度，在正午時分大美督更升溫至32.4度。

天文台預測，周末普遍晴朗及炎熱，早上部分地區能見度較低。下周日（4日）是清明節，天文台料當日市區最高氣溫達31度，勢挑戰本港有記錄以來最熱的清明節。據自動分區天氣預報，石崗、上水及打鼓嶺在周日下午，更有機會升溫至34度。

下周中後期氣溫回落至21至24度

一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周持續影響廣東沿岸，該區氣溫普遍較低。天文台料下周一初時有一兩陣微雨及能見度較低，離岸風間中達6級，風勢頗大，下午部分時間天色明朗，市區氣溫介乎23至26度。復活節假期最後一日，料仍是晴天。

其後一道雲帶會在下周中後期為華南帶來有雨天氣，天文台料下周四多雲及有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，市區低見21度，至下周末仍然多雲及有雨，市民外出時記得常備雨傘了！

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