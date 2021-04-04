完善選舉制度│張建宗：顯然是香港民主進步　冀五月底前三讀通過

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-04-04 09:59

政務司司長張建宗指，完善選舉制度顯然是香港民主的進步，並非別有用心者大肆歪曲抹黑所說的「民主倒退」；而未來一年香港將有三場選舉，即選舉委員會、立法會和行政長官的選舉。因此，目標是五月底前完成審議條例草案並三讀通過，遂開展大量選舉籌備工作，包括需要在今年六月進行選民登記、九月進行選舉委員會的界別分組選舉，十二月舉行第七屆立法會換屆選舉，以及在明年﹙2022年﹚三月舉行行政長官選舉。 此外，他呼籲市民外出活動保持警惕，若掉以輕心可能致疫情大反彈。

（政務司司長網誌圖片）

張建宗今（４日）發表網誌以「新起點 新台階 新局面 落實立法 正本清源 重回正軌」為題，談及全國人大常委會於上周二﹙3月30日﹚的會議全票通過新修訂的《基本法》附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》，他指完善香港特區選舉制度，意義重大及深遠。除全面準確貫徹「一國兩制」，確保落實「愛國者治港」根本原則，及維護國家主權、安全和發展利益外，亦讓香港的政治體制立足新起點，推動香港政制發展邁上新台階，開創新局面；完善選舉制度後，香港有望從此擺脫政治爭拗的羈絆，走出政治泥沼，開啟良政善治的新局面。

他指，為確保「決定+修法」得以順利完成，特區政府會全力配合及依照新修訂的《基本法》附件一和二，推動三方面的工作包括進行公眾解說、本地立法以及安排選舉。

他指，已聯同政府管治團隊及公務員隊伍，全面展開向社會做好解說工作，包括於上周三及周四主持了六場解說會，解說會下周將會繼續；此外，特區政府正進行本地修例工作，把《基本法》附件一和附件二的具體內容本地法律化，當中涉及超過20條主體法例及附屬法例，冀爭取在四月中提交條例草案予立法會審議。

另外，張建宗指未來一年香港將會有三場選舉，即選舉委員會、立法會和行政長官的選舉。因此目標是五月底前完成審議條例草案並三讀通過，以開展接下來大量的選舉籌備工作，包括需要在今年六月進行選民登記、九月進行選舉委員會的界別分組選舉，十二月舉行第七屆立法會換屆選舉，以及在明年﹙2022年﹚三月舉行行政長官選舉。

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籲市民外出活動保持警惕 若掉以輕心可能致疫情大反彈

面對疫情，張建宗指，接種新冠疫苗是抗疫的良方，再次呼籲市民護己護人，積極參加新冠疫苗接種計劃，他又提醒市民在復活節及清明節長假期外出活動或掃墓時，要時刻保持警惕，嚴格遵守社交距離措施和戴上口罩，盡量避免到人多擠迫的地方。如果市民掉以輕心，樂極忘形，疫情在假期後大有可能反彈，令最近努力抗疫的成果付諸東流。