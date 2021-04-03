選舉改制｜林鄭冀更多有能者加入政府　點名教育、傳媒仍待完善

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-03 16:42

全國人大常委會早前通過修訂《基本法》附件一及附件二，修改香港選舉制度，特首林鄭月娥表示，完善選舉制度後，有信心能吸引更多有能者加入政府，鞏固行政主導的政治體制。 林鄭認為，在國家安全受到保障並完善選舉制度後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件更好，但仍有大量制度有待完善，特別點名教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。 在新冠疫苗接種方面，林鄭承認現時疫苗接種率不太理想，需要大量教育宣傳，政府會不斷公布一些鼓勵接種的政策，希望鼓勵更多市民接種疫苗。

立法會非一言堂 議員仍可反對政府議案

林鄭接受《新華社》訪問時表示，在修改選舉制度後，「（立法會）不是一言堂，也不是清一色，（議員）可以批評我們，可以反對我們提出的議案，但不能做違反『一國兩制』和危害國家安全的事。」

林鄭又認為，香港往後需要「以人為本」的政府，未來會多接觸老百姓，了解市民關心的事項，作出正面積極回應。她指完善選舉制度是為了更好聚焦經濟、改善民生，尤其是解決香港長期積累的住屋等深層次問題。

首要覓地解決房屋問題

林鄭強調，特區政府在房屋供應上有着重要角色，又指港府推出了新房屋政策，將新開發土地的70%用於公屋建設，較過去明顯上升。她坦言，現時唯一問題是要「搵地」，強調每一個方法都不會放過，包括發展棕地、重建舊區、重新規劃工業區等，但認為最重要的土地供應是填海。

承認疫苗接種率不太理想 七成接種率才達群體免疫

談及新冠肺炎疫情，林鄭承認，現時的疫苗接種率不太理想，需要大量教育宣傳，政府會不斷公布一些鼓勵接種的政策，希望更多市民接種。

她指出，有市民是因為擔心，又提到有些傳媒報道亦產生一些誤導，但強調「不打疫苗是無能力完全控制疫情」。她認為若香港有七成接種率，就會有群體免疫能力，其他地方亦願意與香港通關及展開人員往來。

林鄭續指，抗疫過程要非常公開和透明，一定要堅守「外防輸入、內防反彈」的策略，她又認為香港真的「很幸福、很幸運，我們疫苗很多，並且有中央的支持，供應是穩定的。」