完善選舉制度│張建宗：可擺脫「政治泥沼」 最終普選目標絕無改變

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-21 10:30

政務司司長張建宗今(21日)於網誌表示，中央政府就全國人大通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》(《決定》)為香港帶來「及時雨」，可有效堵塞香港選舉制度的漏洞和缺口，香港可徹底擺脫困擾多時的「政治泥沼」。 他又指，完善選舉制度對香港選舉制度的修改完善只是一個小切口，而《基本法》第45條關於行政長官的選舉辦法，及《基本法》第68條對立法會的產生辦法的條文保持完整，一個字、一個標點符號都沒有改。這兩條確立最終達至普選的目標絕對沒有改變，充分證明並無令民主倒退。

政務司司長張建宗指，完善選舉制度可擺脫「政治泥沼」。(資料圖片)

政務司司長張建宗於網誌以「擺脫政治泥沼 聚焦經濟民生」為題，他指《決定》完善香港特區選舉制度能夠消除隱患和風險，成功做到「三個確保」，一是確保全面落實「愛國者治港」根本原則，二是確保香港政治穩定和政權安全，三是確保「一國兩制」實踐行穩致遠和香港長治久安。

張建宗又談及「相信大家還記得，根據2014年的『831』決定，本來香港可以在2017年實現行政長官普選，2020年實現立法會議員普選。但由於反對派議員百般阻撓，最終無法實現。」

他指，選舉制度得以完善，香港徹底擺脫困擾多時的「政治泥沼」，同時為香港創造穩定的社會環境，有利良政善治，讓特區政府聚焦發展經濟、改善民生，從根本上解決老、大、難的問題，化解社會深層次矛盾。

他認為，《決定》體現了參政議政的「均衡參與」，優化結構，突破某個界別、地區或團體利益的局限性，兼顧了社會各界別、各階層、各方面利益，使各階層、各界別、各方面都能夠在香港特區的管治架構中得到充分代表，保障了廣大香港居民的民主權利，有利於提升香港的民主質量，促進香港發展優質民主，提升香港特區的管治效能。

而《決定》對香港選舉制度的修改完善只是一個小切口。《基本法》第45條關於行政長官的選舉辦法及《基本法》第68條對立法會的產生辦法的條文保持完整，一個字、一個標點符號都沒有改。這兩條確立最終達至普選的目標絕對沒有改變。