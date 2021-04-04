緬甸教大學生憂斷網　冀押後考試遭教授拒絕　教大：事後已協助

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-04 21:59

新冠肺炎疫情下，多間大學轉為網上課堂及考試。有身處緬甸的香港教育大學學生，擔心當地軍政府「斷網」，事先電郵教授，以身處特別環境為由，期望若出現「斷網」可押後考試，卻遭教授拒絕，更建議他提早起床以測試系統。 教大對事件表示遺憾，稱知悉事件後已即時聯絡有關學生提供協助，包括彈性考試安排及相關學習支援。

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緬甸反政變示威持續，據《路透社》報道指，軍政府限制互聯網服務，一些城鎮的居民根本無法上網。有身處緬甸的教大學生，日前在網上公開電郵內容，稱他早於二月初向教授表示因身處緬甸，或未能如期出席網課，當時亦獲教授回覆稱知悉情況，但不保證可計算出席率。

教授著緬甸學生「提早起床」應對斷網

該學生近日因應考試臨近，再次電郵教授，以身處「特別環境（special circumstances) 」為由，期望若出現「斷網」可押後考試。未料該教授拒絕要求，稱部份學生亦面對技術問題，加上無人能確保不出現網絡問題，而網上考試已預留更多時間供學生答題。該教授更在電郵內建議該學生「提早起床」，並在正式開始考試前測試系統。

香港教育大學表示，知悉事件後已即時聯絡有關學生提供協助，包括彈性考試安排及相關學習支援。（資料圖片）

香港教育大學回覆《香港01》表示，知悉事件後已即時聯絡有關學生提供協助，包括彈性考試安排及相關學習支援，並對事件深表遺憾。

教大強調，一直重視學生的安全及福祉，重申教職員處理同類事件時，在維持學術質素時，宜因應個別學生情況作適切安排。