緬甸政變｜在港緬甸人：國內各族團結抗爭現和解　武裝起義成終章

撰文: 林穎嫺 最後更新日期: 2021-04-04 11:00

緬甸2月1日清晨,國防軍以全國大選涉嫌舞弊發動政變,接管國家領導權,國務資政昂山素姬被捕,緬甸重回長達60年的軍事統治,改革開放所帶來的民生改善,如一夜間打回原型。大批民眾不滿,走上街頭抗爭,軍方鎮壓力度不斷升級,逾500人成為軍方槍下亡魂。 有居於緬、泰邊境的少數族裔慨嘆,軍方過去數十年一直欺壓少數族裔,姦淫擄掠已是老掉牙的舊聞,政變令軍方的暴行公諸於世,她認為是少數民族的曙光,「現在是時候讓我們團結一致,對抗軍方這個共同敵人,希望我們可以邁向聯邦的未來。」在仰光長大的緬甸人亦預期,這場抗爭將演變成武裝起義,由「聯邦議會代表委員會」(CRPH)和少數民族武裝部隊攜手率領,形容這將會是「終局之戰」(end game)。 有親歷港、緬兩地示威的港人直言,緬甸人的團結力量遠超香港,香港民眾非常「鬆散」,反觀緬甸,各大工會亦會統籌示威、協助群眾,認為這是與現時嚴重撕裂的香港最大的不同。 (緬甸政變系列之二)

緬甸羅興亞人被種族清洗的新聞,過去數年不時登上國際新聞頭條,正在香港大學任職研究助理的緬甸人Ei San說,不只羅興亞人面對人道危機,其他少數民族多年來均慘遭軍方欺壓。Ei San出生於與泰國毗鄰的克倫邦,「(我的父母)需要逃離家園,寓所一覺醒來便被燒毀,這些都是我們晚上的床邊故事」。

Ei San說,克倫族人聚居在鄉村,城市人對他們的慘況一無所知,如今軍方的暴行赤裸裸的展露人前,卻是緬甸人以及少數民族的曙光。(盧翊銘攝)

Ei San說,克倫族人聚居在鄉村,城市人對他們的慘況一無所知,如今軍方的暴行赤裸裸的展露人前,卻是緬甸人以及少數民族的曙光,「現在是時候讓我們聯合對抗軍方這個共同敵人,希望我們可以邁向聯邦的未來、希望人人都能追尋到平等。」

成長於與雲南毗鄰的邊境城市克欽邦的Esther,也是少數民族。現正在最大城市仰光營運孤兒院的她亦指,其孤兒院一度水盡糧絕,她曾趁示威較平靜的日子帶同幾個小孩外出添置糧食,可是他們卻被軍方要求下車,搬走路上的沙包、清除路障,孤兒院所在的地區亦槍聲不斷,孩子每日都活在惶恐不安之中。

從前只會在少數民族民族部落出現的血腥鎮壓,「現在緬族自己也親身經歷到」,她表示,不少緬族人終於體會到少數民族對軍方的恨,並就以前忽視他們的感受道歉,「所以這一次軍部政變下,少數民族、緬族的破裂,現在修補了很多,很好。」

「克倫民族聯盟」的分支日前攻佔了軍方邊境的哨所,惹來軍方報復空襲,Esther說「少數民族的民軍」均正在邊境攻打國防軍,而流亡國會議員組成的「聯邦議會代表委員會」(CRPH)也正致力拉攏少數民族,認為瀕臨絕望的示威者,終於看到希望,令他們堅持罷工。她續指,軍方用不同的伎倆分化示威者,估計連半個月前攻擊中資企業亦是軍方所為,但由於民眾的信念十分堅定,華僑均無怪責過示威者。

Aung Kaung Myat不忍地說,他有不少朋友在示威期間被捕,學生組織遭到鎮壓,甚至是伏擊,部分人至今杳無音訊,下落未明。(盧翊銘攝)

來自仰光的Aung Kaung Myat亦不忍地說,他有不少朋友是仰光學生組織的成員,當中為數不少在示威中被捕,學生組織遭到鎮壓,甚至是伏擊,部分人至今杳無音訊,下落未明,有傳言指他們被拘留期間遭軍方虐待,惟消息至今未能證實。

身為緬族人,他同樣篤信國防軍的統治難以持續,「市民打從心底反對他們,當沒有人願意被管治,他們(軍方)能如何管治?」他認為這場抗爭最終會以武裝起義作結,由CRPH和少數民族武裝部隊帶領人民以武力對抗國防軍,「無論如何,這似乎會成為終局之戰」(that's probably to be the end game one way or the other)。

正在香港大學攻讀碩士的Aung說,現在他根本無法回國,其在香港的友人Ei San亦陷入此進退兩難的局面,不過他們均表示,會繼續在港協助正在前線的同伴,舉辦講座等引起港人對緬甸局勢的關注,他們亦呼籲有能力的港人捐款到這場公民抗命運動,以及為參與罷買行動,杯葛與軍方有關係有企業。

不過,有在港的緬甸人卻對這條「國際線」感到悲觀,認為在港區國安法下,他們不敢高調談論民主運動、不敢與本港的民間組織聯繫,亦不能如正在歐美的朋友一樣,舉辦遊行聲援遠在家鄉的朋友。