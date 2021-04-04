緬甸政變｜在港緬甸人：國內各族團結抗爭現和解　武裝起義成終章

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-04 11:00

緬甸2月1日清晨，國防軍以全國大選涉嫌舞弊發動政變，接管國家領導權，國務資政昂山素姬被捕，緬甸重回長達60年的軍事統治，改革開放所帶來的民生改善，如一夜間打回原型。大批民眾不滿，走上街頭抗爭，軍方鎮壓力度不斷升級，逾500人成為軍方槍下亡魂。 有居於緬、泰邊境的少數族裔慨嘆，軍方過去數十年一直欺壓少數族裔，姦淫擄掠已是老掉牙的舊聞，政變令軍方的暴行公諸於世，她認為是少數民族的曙光，「現在是時候讓我們團結一致，對抗軍方這個共同敵人，希望我們可以邁向聯邦的未來。」在仰光長大的緬甸人亦預期，這場抗爭將演變成武裝起義，由「聯邦議會代表委員會」（CRPH）和少數民族武裝部隊攜手率領，形容這將會是「終局之戰」（end game）。 有親歷港、緬兩地示威的港人直言，緬甸人的團結力量遠超香港，香港民眾非常「鬆散」，反觀緬甸，各大工會亦會統籌示威、協助群眾，認為這是與現時嚴重撕裂的香港最大的不同。 （緬甸政變系列之二）

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緬甸羅興亞人被種族清洗的新聞，過去數年不時登上國際新聞頭條，正在香港大學任職研究助理的緬甸人Ei San說，不只羅興亞人面對人道危機，其他少數民族多年來均慘遭軍方欺壓。Ei San出生於與泰國毗鄰的克倫邦，「（我的父母）需要逃離家園，寓所一覺醒來便被燒毀，這些都是我們晚上的床邊故事」。

Ei San說，克倫族人聚居在鄉村，城市人對他們的慘況一無所知，如今軍方的暴行赤裸裸的展露人前，卻是緬甸人以及少數民族的曙光。（盧翊銘攝）

Ei San說，克倫族人聚居在鄉村，城市人對他們的慘況一無所知，如今軍方的暴行赤裸裸的展露人前，卻是緬甸人以及少數民族的曙光，「現在是時候讓我們聯合對抗軍方這個共同敵人，希望我們可以邁向聯邦的未來、希望人人都能追尋到平等。」

成長於與雲南毗鄰的邊境城市克欽邦的Esther，也是少數民族。現正在最大城市仰光營運孤兒院的她亦指，其孤兒院一度水盡糧絕，她曾趁示威較平靜的日子帶同幾個小孩外出添置糧食，可是他們卻被軍方要求下車，搬走路上的沙包、清除路障，孤兒院所在的地區亦槍聲不斷，孩子每日都活在惶恐不安之中。

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從前只會在少數民族民族部落出現的血腥鎮壓，「現在緬族自己也親身經歷到」，她表示，不少緬族人終於體會到少數民族對軍方的恨，並就以前忽視他們的感受道歉，「所以這一次軍部政變下，少數民族、緬族的破裂，現在修補了很多，很好。」

「克倫民族聯盟」的分支日前攻佔了軍方邊境的哨所，惹來軍方報復空襲，Esther說「少數民族的民軍」均正在邊境攻打國防軍，而流亡國會議員組成的「聯邦議會代表委員會」（CRPH）也正致力拉攏少數民族，認為瀕臨絕望的示威者，終於看到希望，令他們堅持罷工。她續指，軍方用不同的伎倆分化示威者，估計連半個月前攻擊中資企業亦是軍方所為，但由於民眾的信念十分堅定，華僑均無怪責過示威者。

Aung Kaung Myat不忍地說，他有不少朋友在示威期間被捕，學生組織遭到鎮壓，甚至是伏擊，部分人至今杳無音訊，下落未明。（盧翊銘攝）

來自仰光的Aung Kaung Myat亦不忍地說，他有不少朋友是仰光學生組織的成員，當中為數不少在示威中被捕，學生組織遭到鎮壓，甚至是伏擊，部分人至今杳無音訊，下落未明，有傳言指他們被拘留期間遭軍方虐待，惟消息至今未能證實。

身為緬族人，他同樣篤信國防軍的統治難以持續，「市民打從心底反對他們，當沒有人願意被管治，他們（軍方）能如何管治？」他認為這場抗爭最終會以武裝起義作結，由CRPH和少數民族武裝部隊帶領人民以武力對抗國防軍，「無論如何，這似乎會成為終局之戰」（that's probably to be the end game one way or the other）。

正在香港大學攻讀碩士的Aung說，現在他根本無法回國，其在香港的友人Ei San亦陷入此進退兩難的局面，不過他們均表示，會繼續在港協助正在前線的同伴，舉辦講座等引起港人對緬甸局勢的關注，他們亦呼籲有能力的港人捐款到這場公民抗命運動，以及為參與罷買行動，杯葛與軍方有關係有企業。

不過，有在港的緬甸人卻對這條「國際線」感到悲觀，認為在港區國安法下，他們不敢高調談論民主運動、不敢與本港的民間組織聯繫，亦不能如正在歐美的朋友一樣，舉辦遊行聲援遠在家鄉的朋友。