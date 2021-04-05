《天竺鼠車車》掀領養潮　寵物店一鼠難求　愛協︰領養人數增1倍

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-05 16:35

提到復活節，大家或會想到連續多日的長假、復活蛋，以及復活兔。不過，今年初播放的日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，於上月劃下句號，該動畫於日本及台灣等地，均掀起了飼養天竺鼠的熱潮。記者走逾多間位於旺角的寵物店，發現出現一鼠難求的情況。有店員透露，因天竺鼠的貨源供應不穩定，每年均會斷貨。 而愛護動物協會亦透露，近期市民領養天竺鼠查詢有上升，今年1月領養的數目較去年12月多逾1倍。亦有Facebook有關天竺鼠的群組表示，因《PUI PUI 天竺鼠車車》掀起熱潮的關係，領養天竺鼠的人數上升。

店員︰貨源供應不穩定 每年均會斷貨

復活節正日旺角通菜街一帶人山人海，寵物店無論貓狗、金魚、倉鼠等，店內外均人潮洶湧。記者走逾5間位於地面及樓上、售賣倉鼠或兔子的寵物店查詢，發現天竺鼠一鼠難求。有店員透露，因天竺鼠由荷蘭進口需要檢疫，貨源供應不穩定，每年均會出現斷貨的情況，但仍維持980元一隻的價格。她亦觀察到，自《PUI PUI 天竺鼠車車》開播後，不少市民專程到寵物店觀賞天竺鼠，「係多咗人睇，但買嘅差唔多。」

今年初播放的日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，於上月劃下句號，該動畫於日本及台灣等地，均掀起了飼養天竺鼠的熱潮。（網上圖片）

店員亦指，疫情下不少飼主因擔心動物傳播病毒而棄養寵物，呼籲市民「唔建議啲人覺得（天竺鼠）得意就養。」她解釋，視乎不同的天竺鼠養殖場，其飼養方法亦有所改變。但惟一不變的是，天竺鼠需要用心呵護，她建議飼主避免提供過多零食及鮮食，以免天竺鼠「嘴刁」後不願吃草。「動物一唔習慣就有小情況發生，要餵佢哋食多啲草，唔係嘅話要去醫生度剪牙。」

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Facebook天竺鼠群組︰群組內領養人數多於棄養人數

此外，亦有寵物用品店的職員稱，由於廠商的成本上升，所有籠具等即將加價。她亦透露，寵物店普遍會綑綁式銷售，即寵物及用品以包裝價出售，導致《天竺鼠車車》熱潮對其生意額沒有明顯幫助。

於Facebook成立5年、為逾800隻寵物找到新主人的群組「鼠鼠之家」，其管理員表示，最近群組內領養人數多於棄養人數，亦因《天竺鼠車車》掀起熱潮的關係，領養天竺鼠的人數有所上升。

愛護動物協會網站顯示，仍有一隻名叫Selena的天竺鼠正等待領養。（愛協圖片）

今年1月較去年12月領養人數增1倍

接近絕跡，但仍渴望領養天竺鼠的市民無須灰心。愛護動物協會網站顯示，仍有一隻名叫Selena的天竺鼠正等待領養。愛協透露，近期市民領養天竺鼠查詢有上升，1月有多達14隻獲領養，較去年12月的6隻多逾1倍，過去1年接收棄養等情況亦有所增加。

愛協又指，天竺鼠原產地為南美洲的西岸的安第斯山脈，比較適應乾燥的氣候，並不太適合香港炎熱潮濕的氣候。因此較適合於室內飼養，並須維持17至20的室內溫度，避免太陽直接照射，及提供一個乾爽舒適的籠具。此外，亦要確保天竺鼠的籠具，遠離電視或音響設備等噪音，提供安靜的環境及可作躲藏的設備，如小動物專用的小窩及小屋。

愛協亦呼籲市民，飼養動物前必須三思，清楚明白飼養動物的責任，並能夠負起照顧寵物終老的責任。愛協強調，飼養動物是一生一世的承諾，而不是一時興起，更絕對不是順應潮流的玩意。