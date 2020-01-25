【鼠年2020】養天竺鼠、倉鼠要做足功課：小動物成世畀你

鼠年到，「圓碌碌」的天竺鼠、倉鼠等既可愛，所需空間亦不多，故吸引不少人飼養「應節」。雖然同為嚙齒動物，但飼養方法和食物等有天淵之別，例如倉鼠主要進食合成乾糧，但天竺鼠就是草食性動物，24小時都要食乾草。另外倉鼠是獨居動物，最好要「一籠一鼠」；但天竺鼠就相反是群居動物。 有寵物用品店負責人指，曾見過有主人不了解飼養方法，「抱都唔識抱」，亦沒有足夠清潔，致倉鼠籠中出現蟑螂。負責人希望市民決定飼養小動物前，要「做足功課，了解點養鼠鼠，以及佢哋會有咩病，唔好貪得意！」

倉鼠主要進食合成乾糧，而葵花籽等雜糧因營養價值不高，只可作零食。（劉貳龍攝）

倉鼠「一籠一鼠」 天竺鼠要有伴

一隻隻倉鼠、天竺鼠靜靜地進食，閒時在籠中奔跑，不少人看得大呼「治癒」。可愛的背後，是主人無間斷地細心照顧。寵物用品店負責人陳先生表示，多年來倉鼠是各種鼠類中最多人飼養，而天竺鼠因性格溫馴易養，近年亦愈來愈受歡迎。

職員林小姐指，不同鼠鼠飼養方法亦有所不同。在環境方面，由於倉鼠在野外可跑得很遠，故主人須在籠中加置跑輪，讓倉鼠發洩精力，否則倉鼠很容易會出現「咬籠」等情況。至於天竺鼠因成鼠體形可至前臂長度，故籠亦要較大。俗稱「龍貓」的毛絲鼠在港亦很受歡迎，林指由於龍貓在野外是在樹上生活，因此籠要高並有多層，讓龍貓可跳躍。

然而，由於倉鼠是獨居動物，須分籠飼養，否則倉鼠會打架或不斷繁殖。然而天竺鼠是群居動物，除非主人可花大量時間陪伴，建議同一籠養多於一隻，讓天竺鼠可「有個伴」。

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天竺鼠、龍貓要24小時食草 否則可致命

在食物方面，倉鼠主要進食合成乾糧，而葵花籽等雜糧因營養價值不高，只可作零食，否則食得太多會令倉鼠太肥及出現脂肪瘤。另外，主人亦可間中讓倉鼠食生菜、蘋果等，但緊記要瀝乾水。

至於龍貓及天竺鼠，同樣為草食性，故主人要準備大量乾草於籠中讓牠們可隨時進食，因牠們數小時不食草已可致腸停，有機會致命。另外，天竺鼠自身無法合成維生素C，主人亦要準備維生素C餅餵牠們。

在壽命方面，倉鼠生命最短，僅約2年；而天竺鼠壽命較長，可有5至8年。龍貓壽命則最長，可達20年。

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有主人連倉鼠懷孕亦不知 陳先生：養小動物唔係玩玩下

雖然倉鼠等十分可愛，但仍有不少棄養個案。林小姐表示，最多棄養的原因是鼠鼠生病。現時本港小動物獸醫不多，看一次醫生亦最少要500元，若重病更可達數萬元。她感慨道：「有啲主人覺得買返嚟幾十蚊，有病要畀咁多錢，不如畀多幾十蛟買過隻健健康康」，因此決定棄養。

陳先生就指，曾見過有主人未有定期清理好倉鼠居住的寵，「一打開籠有幾隻曱甴走出嚟」。他又稱，部分主人與所養的鼠鼠沒有互動，「抱都唔識抱，更加檢查唔到鼠鼠有無病」。陳憶述曾替人暫養倉鼠，豈料一打開籠內木糠，就發現當中有5至6隻初生倉鼠，主人竟然連倉鼠懷孕亦不知道。

陳寄語想飼養倉鼠的人士要先「做足功課」，可從網上了解倉鼠的特性、日常習慣等。他強調養小動物並非「應節貪得意玩玩下，小動物成世就交畀你」。他希望若市民不能承擔主人的責任，「寧願你唔好養」。